Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe depremler! 7 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta 7,7 ile 7,6 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen büyük Kahramanmaraş depreminin ardından güncel deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılmaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte 7 Şubat Kahramanmaraş, Hatay, Malatya son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ, HATAY, MALATYA SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş Türkoğlu'da bugün 12.16 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve 4.9 derinliğinde deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş Göksun'da 7 Şubat bugün 11.43 sıralarında deprem duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.7 derinliği ise 9.9 km olarak ölçüldü.

AFAD, Kahramanmaraş Nurhak'ta 7 Şubat saat 11.25 sıralarında 4.5 büyüklüğünde ve 15 km derinliğinde deprem olduğunu paylaştı.

AFAD, Malatya Yeşilyurt'ta bugün 11.15 sıralarında 6.8 km derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD, Hatay Kırıkhan'da 4.2 büyüklüğündeki depremi duyurdu. 7 Şubat'ta meydana gelen deprem 10.54 sıralarında oldu ve derinliği 6.91 km olarak ölçüldü.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen depremlere denir. Artçı sarsıntılar, ana depremin meydana geldiği bölgede hissedilir ancak büyüklüğü dana düşüktür.



