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Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe depremler! 7 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem oldu?

07.02.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkileri devam ediyor. Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır'da birçok bina yıkıldı. Vatandaşlar göçük altında yardım beklerken AFAD ekipleri bölgelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen büyük depremin ardından Kahramanmaraş ve Hatay'dan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İşte güncel depremlerin detayları...

Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe depremler! 7 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta 7,7 ile 7,6 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen büyük Kahramanmaraş depreminin ardından güncel deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılmaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte 7 Şubat Kahramanmaraş, Hatay, Malatya son depremler listesi...

Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe depremler! 7 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem oldu?

KAHRAMANMARAŞ, HATAY, MALATYA SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş Türkoğlu'da bugün 12.16 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve 4.9 derinliğinde deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş Göksun'da 7 Şubat bugün 11.43 sıralarında deprem duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.7 derinliği ise 9.9 km olarak ölçüldü.

AFAD, Kahramanmaraş Nurhak'ta 7 Şubat saat 11.25 sıralarında 4.5 büyüklüğünde ve 15 km derinliğinde deprem olduğunu paylaştı.

AFAD, Malatya Yeşilyurt'ta bugün 11.15 sıralarında 6.8 km derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD, Hatay Kırıkhan'da 4.2 büyüklüğündeki depremi duyurdu. 7 Şubat'ta meydana gelen deprem 10.54 sıralarında oldu ve derinliği 6.91 km olarak ölçüldü.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen depremlere denir. Artçı sarsıntılar, ana depremin meydana geldiği bölgede hissedilir ancak büyüklüğü dana düşüktür.


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deprem Hatay Kahramanmaraş

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