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Kahramanmaraş’ta ev yangınında karı koca yaralandı

04.03.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta bin evde çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken, evde yaşayan çift yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi’nde Hamza-Bedriye Uzun çiftinin yaşadığı evde gece geç saatlerde yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ta bin evde çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken, evde yaşayan çift yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi’nde Hamza-Bedriye Uzun çiftinin yaşadığı evde gece geç saatlerde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, evde yaşayan Hamza Uzun (57) ve Bedriye Uzun (57) ekipler tarafından evden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı çift hastaneye kaldırılırken, Bedriye Uzun’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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