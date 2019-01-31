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Kahramanmaraş'ta heyelan riski nedeniyle 3 ev boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 20:02 | Son Güncelleme

Ev sakinleri, kentteki misafirhanelere yerleştirildi

Kahramanmaraş'ta toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 3 ev boşaltıldı.

Kentte etkili olan yağışların ardından Yusuflar Mahallesi Şekerdere Caddesi'nin üst kısmındaki bölgede, toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgede çalışma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 51. Sokak'taki risk altında olan 3 evin boşaltılmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Onur Erdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karamanlı Kavşağı tünel çıkışında bulunan alanda 6 aydır heyelanlar yaşandığını belirterek, "Bu nedenle Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak buraya bir set duvarı yapma kararı aldık. Bu çalışmalar sırasında yoğun yağışların etkisiyle yine toprak kayması olunca, bölgede risk altındaki 3 evi boşaltma kararı verdik." dedi.

Yıkılma tehlikesi olan evlerden birinin sahibi Doğan Canbal ise bölgede yıllardır toprak kaymalarının yaşandığını, ancak son yağışların ardından oluşan risk nedeniyle evlerinden çıkmalarının istendiğini söyledi.

Ekipler, set duvarı çalışmalarını da durdurarak, risk altındaki 3 evin sakinlerini misafirhanelere yerleştirdi.

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