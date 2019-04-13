HABER

Kahramanmaraş'ta şarbon karantinası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 18:05 | Son Güncelleme

Afşin ilçesinde bir mahalle şarbon hastalığı şüphesi nedeniyle karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir mahalle şarbon hastalığı şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

Çobanbeyli Mahallesi'nde yediği etten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişide şarbon hastalığından şüphelenilmesi üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Yaklaşık 1500 hayvanın bulunduğu mahalleye sevk edilen ekipler, ilaçlama ve aşı çalışması başlattı.

Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin konuyla ilgili tedbir aldığını söyledi.

Karantina altına alınan mahalledeki büyükbaş hayvanların aşılandığını ve ahırların da ilaçlandığını dile getiren Pınar, mahalledeki hayvan alım ve satımlarının da yasaklandığını belirtti.

Pınar, yediği etten rahatsızlanan kişinin tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Yıldırım düşmesini gören vatandaş olayı anlattıYıldırım düşmesini gören vatandaş olayı anlattı
Rabia Naz için adalet istedilerRabia Naz için adalet istediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Karantina şarbon

En Çok Okunan Haberler

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.