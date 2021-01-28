Kahramanmaraş’ta şüpheli araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Tombak Mahallesinde, önleyici kolluk devriyesi esnasında, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan O.K.(34) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, kağıt içerisine sarılı (15) gram Kubar esrar maddesi ve kağıt içerisine sarılı tütün ile karıştırılmış olduğu değerlendirilen (5) gram kubar esrar, araç içerisinde yapılan aramada 1 adet esrar öğütmeye yarayan aparat, kutu içerisinde 8 adet ekstazi olduğu değerlendirilen madde, 1 adet P114 G19C ibareli 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 adet mermi, 6 adet dolu kartuş, 1 Adet Gerber ibareli 30 cm uzunluğunda kasatura, 1 adet el yapımı 35 cm uzunluğunda kasatura ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi ve araç içerisinde bulunan C.K.(24), O.G.(33), O.K isimli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldı. Ayrıca şahıslara 1593 sayılı kanunun 282. maddesine muhalefetten toplam 10.407 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

