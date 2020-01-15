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  4. Kahramanmaraş'taki hırsızlık operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'taki hırsızlık operasyonunda 8 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 22:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'taki hırsızlık operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kamu binasından ve evden oto hırsızlığına karıştıkları tespit edilen 11 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu kişileri gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden Serdal T, Ömer O, Yusuf D, Ümit G, Neşat G, Bülent B, Sinan T. ve Ahmet A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kahramanmaraş hırsızlık operasyon tutuklu

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