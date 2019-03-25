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Kahramanmaraş'tan Suriye'ye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

Gıda ve giyim malzemelerinden oluşan yardımları taşıyan tırlar, dualarla Suriye'ye gönderildi

Kahramanmaraş'ta Suriyeliler için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 3 tır, yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle hazırlanan gıda ve giyim malzemelerini taşıyan tırlar, fuar alanında düzenlenen törenin ardından dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Suriye Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırlardan birinin gıda, ikisinin ise giyim malzemesi taşıdığını belirtti.

Suriye'deki savaş nedeniyle mağdur olanlara yardımlarının süreceğini ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Bu yardımları Cerablus, Bab, Hama, Humus ve Halep gibi birçok yerden göç ederek mülteci konumuna düşmüş, savaş mağduru kardeşlerimize, çadır kentlerde yaşayan insanlara gönderiyoruz. Malum, Suriye'de savaş 8 yıldır devam ediyor. İdlib'in farklı bölgelerinde, farklı ilçelerinde yine hava saldırıları yaşandı. Onlarla ilgili de inşallah kampanyamız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde oradaki savaş mağduru insanlara da yardımlarımızı ulaştırmaya gayret edeceğiz."

Büyükşehir Belediyesi Yazıişleri ve Kararlar Daire Başkanı Hasan Balbaba ise belediyeleri öncülüğünde toplanan yardımlardan oluşan 193'üncü tırı Suriye'ye gönderdiklerini dile getirdi.

Balbaba, yardım tırlarının Çanakkale şehitleri ve BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına gönderildiğini sözlerine ekledi.

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Büyükşehir Belediyesi Hayrat insani yardım vakfı Kahramanmaraş Suriye yardım

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