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Kahreden haber! Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi, kendisi susuzluktan hayatını kaybetti

18.09.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezüellalı bir kadın, tekneleri battıktan ve sürüklendikten 4 gün sonra hayatını kaybetti. Kurtarılmayı beklerken kendi idrarını içerek hayatta kalan ve çocuklarını emziren anne, fedakarlığıyla gündem oldu. Çocukları hayatta kalsın diye onları son ana kadar emziren Mariely Chacon'un şiddetli güneş çarpması ve emzirmenin hızlandırdığı dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kahreden haber! Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi, kendisi susuzluktan hayatını kaybetti

Mariely Chacon, Venezuelalı 25 yaşında bir kadın. 6 yaşındaki oğlu Jose, 2 yaşındaki kızı Maria, dadıları, kocası ve arkadaşlarıyla Venezüella'nın Miranda eyaletindeki Tortuga Adası'na kiralanan bir tekneyle tur düzenlediler.

Ancak ailenin tur eğlencesi yürek burkan bir hikayeye döndü. Büyük bir dalganın geminin gövdesini ikiye ayırmasıyla neşeyle çıkılan eğlence gemideki dokuz kişi için bir felakete dönüştü. İçinde bulundukları tekne ikiye ayrıldı.

Dört gün boyunca sıcak güneşin altında yardım bekleyen aileye sonunda bir yardım geldi ama söz konusu manzara yürek burkan türdendi. Teknede sadece anne ve çocukları kalmıştı.

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Yakıcı güneşin altında Chacon, çocuklarının ne pahasına olursa olsun kurtaracağına karar verdi. Chacon, altı yaşındaki oğlunu ve iki yaşındaki kızını hayatta tutmak için çaresizce çabaladı. İdrarını içerek hayatta kalan ve çocuklarını emziren anne sıcak hava ve dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybetti. La Republica gazetesinin aktardığı bir adli tıp kaynağı, annenin hayati organlarının elektrolit tükenmesi nedeniyle çöktüğünü söyledi. Bu, muhtemelen emzirmesinin hızlandırdığı dehidrasyondan kaynaklandı.

ANNELERİNİN CESEDİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR

Bitkin çocuklar dört gün sonra yetkililer tarafından nihayet bulunduğunda, küçük bir cankurtaran sandalında annelerinin cesedine tutunmuşlardı. Raporlara göre çocuklar başkent Karakas'taki bir klinikte tedavi altına alındı.

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SOSYAL MEDYA ANNENİN FEDAKARLIĞINI KONUŞTU

Öte yandan annenin bu fedakarlığı sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kişi onun fedakarlığını anmak için sosyal medyada paylaşımda bulundu. Bir kullanıcı, ''bir annenin sevgisi her şeyi yapabilir, her şeyin üstesinden gelebilir'' derken bir başka kullanıcı, ''Sizi tanımıyorum ama güzel bir kalbiniz olduğu ortada. Çocuklarını oradan da izliyorsundur'' dedi.

Chacon'un kocası , arkadaşları ve bir mürettebat üyesi de dahil olmak üzere gemideki diğer kişiler hala kayıp.

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Venezuela
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