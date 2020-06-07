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Kahreden haber! Maganda kurşunu bir bebeği öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2020 21:02 | Son Güncelleme

Hatay'ın Kumlu ilçesinde rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürürken, babasını da ağır yaraladı.

Kahreden haber! Maganda kurşunu bir bebeği öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Kumlu ilçesi Uzun Kavak Mahallesinde yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen T.B. (47), pompalı tüfekle sağa sola ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 2 yaşındaki Halit Yusuf hayatını kaybederken, babası da ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Komşusunun pompalı tüfekle yaşamını yitiren talihsiz çocuğun cansız bedeni ve kavgada yaralanan Baba Abdulselam Yusuf, Kumlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası çok sayıda jandarma ekipleri Uzun kavak Mahallesinde önlem aldı.

Kumlu cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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