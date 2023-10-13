HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahreden olay! Kışlık odun ihtiyacını karşılamak için gitmişti...

Kahreden olay! Kışlık odun ihtiyacını karşılamak için gitmişti...

13.10.2023 17:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde kışlık odun ihtiyacını karşılamak için ormanda çalışan 67 yaşındaki vatandaş, kafasına düşen odun parçası nedeniyle hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Kışlık odun ihtiyacını karşılamak için gitmişti...

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yurt köyünün ormanlık alanında kışlık odun ihtiyacını yapmak üzere bölgeye giden İsmail Emiroğlu, odun yaparken kafasına düşen büyük dal parçası nedeniyle ağır yaralandı.

Yanındakilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emiroğlu, Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

5 çocuk babası Emiroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torul MHP İl Genel Meclisi üyesi Kemal Emiroğlu’nun da akrabası olan İsmail Emiroğlu, Pazar günü Yurt köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (İHA)

86889a7e-de2c-4f35-9a10-068da672fcad

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktor' iddialarına yalanlama Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktor' iddialarına yalanlama
Rus diplomatın İstanbul'da sır ölümü!Rus diplomatın İstanbul'da sır ölümü!
Otobüste facianın eşiğinden dönüldü! Şoförün yanına geldi ve...Otobüste facianın eşiğinden dönüldü! Şoförün yanına geldi ve...
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane odun

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.