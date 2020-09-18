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Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 22:25 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sera üstüne plastik naylon monte ederken yüksek gerilim hattına temas eden Ramazan Harmancı (29), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Çobanlar Mahallesi’nde meydana geldi. S.K.'ya ait inşaatı tamamlanmış sera üzerine plastik örtü monte işinde çalışan Ramazan Harmancı, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirleri üzerine plastik örtü monte ederken, yaklaşık 1 metre üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

SERA DEMİRLERİNE ASILI KALDI

Harmancı, yaklaşık 6 metre yükseklikteki sera demirlerine asılı kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık 2 saat asılı kaldığı yerden indirilen Harmancı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

FECİ

Ramazan Harmancı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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