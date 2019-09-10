KADIN

Kahvaltı yapan çocukların okul başarısı daha yüksek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 10.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, kahvaltı yapan çocukların okul başarısının daha yüksek olduğunu söyledi.

Kahvaltı yapan çocukların okul başarısı daha yüksek

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, günün en önemli öğünü olan kahvaltının mutlaka çocuklarda alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Küçük yaşlarda alışkanlıkların kolayca edinildiğini ifade eden Tığlı, "1-2 haftalık bir çabanız çocuğunuzun okul hayatı boyunca daha düzenli beslenmesini sağlar. Aynı zamanda kahvaltı yapan çocukların okul başarısının daha yüksek olduğu da bilinmektedir. Öncelikle çocuğunuzun büyük ölçüde sizin beslenme alışkanlıklarınızı örnek aldığını unutmayın. Kahvaltınızı birlikte yapın, alışması daha kolay olacaktır. Vaktiniz kısıtlı ve zorlanıyorsanız pratik kahvaltılardan faydalanın. Kahvaltı gibi görünmeyen fakat kahvaltı sayılabilecek seçenekler sunabilirsiniz. Süt ve kahvaltılık gevrekler alıştırma aşamasında kolaylık sağlar. Süt yanına 1 meyve yine ufak bir öğün gibi gelecektir. Daha sonrasında sandviç çeşitlerine geçerek tam kahvaltıya alıştırma sağlayabilirsiniz” dedi.

MUTLAKA ÖĞLE YEMEĞİ YENMELİ

Tam gün okula giden çocuklarda ders saatinin uzunluğu sebebiyle mutlaka öğle yemeğine ihtiyacı olacağını kaydeden Tığlı, "Öğle yemeğini okula götürmesi gerekiyorsa tek tabakta toplayabileceğiniz seçenekler çocuğunuz için daha cazip bir seçenek ve kolay tüketim olacaktır. Tahıl, sebze, protein dengesinin sağlanabildiği öğünler en ideal öğünlerdir. Örnek verecek olursak hem sebzeli hem de tavuk, peynir gibi protein içeren bir makarna güzel ve dengeli bir öğle yemeğine denktir. Aynı şekilde sandviç ve ayran ikilisi hem sizin için pratik hem de çocuğunuzun severek tüketeceği bir alternatif olacaktır. Çocuğunuzun da her birey gibi aralarda atıştırma ihtiyacı olacaktır. Yanında sağlıklı birkaç ara öğün bulunursa kantin alışverişine veya abur cubur isteklerine gerek duymayacaktır” diye konuştu.


PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Okuduktan sonra bebeğinize daha da sıkı sarılacaksınızOkuduktan sonra bebeğinize daha da sıkı sarılacaksınız
Okul korkusunu ciddiye alın! Çocuğunuzu iyi izleyin…Okul korkusunu ciddiye alın! Çocuğunuzu iyi izleyin…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk beslenmesi okula hazırlık okul dönemi kahvaltının önemi

En Çok Okunan Haberler

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Çukur'dan ayrılmıştı! Yeni dizisi belli oldu

Çukur'dan ayrılmıştı! Yeni dizisi belli oldu

Okuduktan sonra bebeğinize daha da sıkı sarılacaksınız

Okuduktan sonra bebeğinize daha da sıkı sarılacaksınız

Yedi saatten daha az uyuyorsanız dikkat!

Yedi saatten daha az uyuyorsanız dikkat!

İşimize yarıyor ama kötü etkileri olduğunu da unutmayın

İşimize yarıyor ama kötü etkileri olduğunu da unutmayın

Gebeliğin riskli olmasına neden olan faktörleri biliyor musunuz?

Gebeliğin riskli olmasına neden olan faktörleri biliyor musunuz?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tüm anne babaların bilmesi gereken 10 pratik ilk yardım bilgisi

Tüm anne babaların bilmesi gereken 10 pratik ilk yardım bilgisi

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğinize sık sık sarılmak DNA'sını iyileştiriyor

Okuduktan sonra bebeğinize daha da sıkı sarılacaksınız

Okul korkusunu ciddiye alın! Çocuğunuzu iyi izleyin…

Okul korkusunu ciddiye alın! Çocuğunuzu iyi izleyin…

Aman dikkat! Yenidoğan bebeklerinizi 30 dakikadan fazla araba koltuğunda bırakmayın

Aman dikkat! Yenidoğan bebeklerinizi 30 dakikadan fazla araba koltuğunda bırakmayın

Oyuncak seçiminde ailelerin en sık düştüğü hata!

Oyuncak seçiminde ailelerin en sık düştüğü hata!

650 gram doğan Umut bebek hayata tutundu

650 gram doğdu, yaşama tutunma şansı yoktu ama...

Sağlıklı beslenmeyen çocuk çabuk yoruluyor!

Sağlıklı beslenmeyen çocuk çabuk yoruluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.