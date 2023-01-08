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Kahvaltıda yenilen en zararlı yiyecek: Damarları mahvediyor! Kolesterolü uçuruyor

08.01.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı vücudumuz için en önemli olan öğünler arasında yer alıyor. Kahvaltıda yediğimiz gıdalar tüm günümüzü etkileyebiliyor. Kahvaltıda tüketilen hamur işleri mutlu olmamızı sağlasa da vücudumuzu içten içe bitiriyor. Kahvaltıda yenilen açma ve poğaçanın zararları dudak uçuklatıyor.

Kahvaltıda yenilen en zararlı yiyecek: Damarları mahvediyor! Kolesterolü uçuruyor

Klasik kahvaltılıklar yerine sıcak kahvaltı sevenlerin favorisi olan poğaçalar ve açmalar sabahları hem pratik hem de lezzetli bir tercih olarak görülüyor. İşe ve okula giderken en çok tüketilen gıdalardan olan poğaça ve açmaların vücuda yaptıkları saymakla bitmiyor.

POĞAÇA YEMENİN ZARARLARI

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR

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Pastane ve fırın gibi yerlerden aldığımız poğaçaların neredeyse hepsinde bol miktarda margarin kullanılıyor. Yağlar arasında en yüksek derecede zararlı olan yağ grubunda yer alan margarin kalp ve damar sağlığında ölümcül bir rol üstleniyor.
Bol miktarda margarinin yer aldığı poğaçaları özellikle sabah saatlerinde tüketmeniz kalbinizin yorulmasına sebep olur. Bu durum zaman içerisinde tüm vücuda etki ederek damarların tıkanmasını beraberinde getirebilir.

DAYANILMAZ MİDE PROBLEMLERİNE YOL AÇIYOR

Sabah mutlulukla yediğiniz bir poğaça tüm gününüzü zehre çevirebilir. Midesi hassas olan kişilerin özellikle tüketmemesi gereken sıcak poğaçalar kısa sürede mide yanması ve ağrı dolu bir gün geçirmenize neden olabilir.

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BAĞIRSAK SİSTEMİNE ZARAR VERİYOR

Tüm vücuda kısa sürede zarar verebilen poğaça sık tüketildiğinde tuvalete çıkmanızı engelleyebilir. Bağırsak sisteminin yavaşlamasında büyük etken oluşturan poğaçalardan özellikle sade olanları tüketmemeniz oldukça önemli.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTİYOR

İçerisinde bol miktarda margarin barındıran poğaça, kroner kalp rahatsızlığına yakalanma olasılığını arttırır ve LDL denilen kolesterolün yükselmesine sebep olur.

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ÇOCUK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Büyüme döneminde olan çocukların beslenme sürecinde her besin dikkatli bir şekilde kontrolden geçirilmeli. Bu noktada çocuklarınıza poğaça yedirmeden önce bir kez daha düşünmelisiniz çünkü poğaça ve börek gibi yiyecekler çocuklarda hiperaktive ve dikkat eksikliğine sebep olmaktadır.

FAZLA KİLO ALMANIZIN ASIL SEBEBİ OLABİLİR

Yalnızca bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu göz önünde bulundurursak sizin bu kaloriyi yakmak için yapmanız gereken şey 7 bin 500 tempolu adım olacaktır. İçerisinde çok fazla yağ barındıran poğaçayı 2 ay boyunca düzenli olarak yerseniz 2.5 kilo yağ kütlesine de bu sürede merhaba diyebilirsiniz.

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