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Kahve çekirdekleri nasıl muhafaza edilir

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

İyi bir çekirdek, doğru saklama ve doğru demleme yöntemiyle evde harika kahveler hazırlamanız mümkün. Aksi şekilde de muhteşem lezzete sahip bir kahve çekirdeğinin yanlış depolama yöntemiyle bayatlamasına ve aromasını kaybetmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle nerede, nasıl ve ne kadar süreye kadar saklayabileceğinizi bilmek önemli.

Kahve çekirdekleri nasıl muhafaza edilir

Meğer hep yanlış yapmışız! Kahve çekirdeklerini sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek için...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kahve, severek tüketilen içeceklerin başında yer alıyor. Severek tükettiğiniz kahvenizde kullanılan çekirdeklerden en iyi verimi alabilmek için taze olmasına dikkat etmelisiniz. Kahve çekirdekleri kavrulduktan hemen sonra tazeliklerini, doğal aromasını ve lezzetini kaybetmeye başladığından uygun ortam koşullarında saklanması büyük önem taşıyor. Gelin, birlikte kahve çekirdeklerinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini inceleyelim.

ÇEKİRDEKLERİ NE KADAR İYİ SAKLARSANIZ O KADAR LEZZETLİ KAHVE İÇERSİNİZ

Lezzetli bir kahve için kahve çekirdeği taze kavrulmuş, taze öğütülmüş ve taze demlenmiş olmalıdır. Eğer satın aldığınız kahve çekirdeklerini doğru bir şekilde saklayabilirseniz kavrulduktan 1 ay sonra bile tazeliğini koruyacaktır. Öğütülmüş kahve ise 1-2 hafta kadar taze kalacaktır. Öğütülmüş kahvenin daha çabuk bayatlamasının sebebi yüzey alanının çekirdeğe göre daha küçük olmasıdır. Bu da ışık, sıcaklık, nem ve hava gibi kahvenin 4 büyük düşmanından daha kolay etkilenmesine neden olur.

Ben kahvenin lezzetine ve aromasına çok önem veriyorum diyorsanız sizin için en iyi seçenek kahve çekirdeklerini kavrulmamış olarak satın alıp kendiniz kavurmanız. Bunun için biraz zaman, sabır ve ekipmana ihtiyacınız olacak. Zor olduğunu biliyoruz ancak imkansız değil. Kavrulmamış çekirdekler 1 yıla kadar tazeliklerini korurlar. "Kavurmayla uğraşamam bana taze kalması için ipuçları verin." diyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

SAKLAMA İPUÇLARI

  • Çekirdekleri dondurmayın: Kahve çekirdekleri dondurulup çözüldükten sonra asla eski lezzetlerini ve tatlarını geri kazanmazlar. Buzlukta bulundukları süre boyunca çevredeki tüm kokuyu ve tatları kendilerine çekeceklerinden ve çözüldükten sonra nemleneceklerinden kahve çekirdeklerini dondurucudan uzak tutmalısınız.

  • Çekirdekleri buzdolabından uzak tutun: Sıcaklığın kahvenin bayatlamasına neden olduğunu duyduktan sonra muhtemelen aklınıza onları buzdolabına koymak gelmiştir. Ancak sıcak kadar soğuk hava ve buzdolabındaki nem de kahve çekirdeklerinizin bayatlamasına neden olacaktır.

  • Sıcak, nem, ışık ve hava: Kahve çekirdeklerinizi bu 4 faktörden koruyarak saklamanız gerekiyor. Kalorifer ve cama yakın bir bölge de kahve çekirdeklerinizin kısa sürede bayatlamasına neden olacaktır. İdeal saklama koşulu, bir kavanozun içerisinde yerleştirdiğiniz kahve çekirdeklerinizi mutfak dolaplarınızın karanlık bir köşesinde saklamaktır. Dikkat etmeniz gereken nokta bu dolabın fırın ve ocak yakınında olmamasıdır.

  • Seçtiğiniz kavanozun seramik ve cam gibi çekirdeklerin lezzetini etkilemeyecek materyalden yapılmış olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca opak bir görünüme sahip olması güneş ışınlarından kahvenizi korumanızı sağlayacaktır. Ağzı vakumlu bir kavanoz kullanmanız çekirdekleri daha iyi saklamanıza yardımcı olacaktır.
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