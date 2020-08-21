Kahve çekirdekleri nasıl muhafaza edilir

Meğer hep yanlış yapmışız! Kahve çekirdeklerini sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek için...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kahve, severek tüketilen içeceklerin başında yer alıyor. Severek tükettiğiniz kahvenizde kullanılan çekirdeklerden en iyi verimi alabilmek için taze olmasına dikkat etmelisiniz. Kahve çekirdekleri kavrulduktan hemen sonra tazeliklerini, doğal aromasını ve lezzetini kaybetmeye başladığından uygun ortam koşullarında saklanması büyük önem taşıyor. Gelin, birlikte kahve çekirdeklerinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini inceleyelim.

ÇEKİRDEKLERİ NE KADAR İYİ SAKLARSANIZ O KADAR LEZZETLİ KAHVE İÇERSİNİZ

Lezzetli bir kahve için kahve çekirdeği taze kavrulmuş, taze öğütülmüş ve taze demlenmiş olmalıdır. Eğer satın aldığınız kahve çekirdeklerini doğru bir şekilde saklayabilirseniz kavrulduktan 1 ay sonra bile tazeliğini koruyacaktır. Öğütülmüş kahve ise 1-2 hafta kadar taze kalacaktır. Öğütülmüş kahvenin daha çabuk bayatlamasının sebebi yüzey alanının çekirdeğe göre daha küçük olmasıdır. Bu da ışık, sıcaklık, nem ve hava gibi kahvenin 4 büyük düşmanından daha kolay etkilenmesine neden olur.