Kahve dünyasındaki bu havalı terimlerin kaçını doğru biliyorsun?

Espresso tam olarak nedir?
Çok sert bir kahve çekirdeği türü.
Basınçla kısa sürede hazırlanan yoğun kahve türü.
İçine hiç süt eklenmeyen filtre kahve.
İtalyanlara özel bir kahve çeşidi.
Cold brew ile iced coffee arasındaki temel fark nedir?
Biri sıcak kahvenin soğutulmuş hali, diğeri uzun sürede soğuk demlenir.
Hiçbir fark yok, sadece isim farkı var.
Cold brew sadece sütlü yapılır.
Iced coffee daha serttir.
Flat white hangi özelliğiyle bilinir?
Köpüksüz bir kahve olmasıyla.
Espresso ve süt dengesiyle.
İçine çikolata eklenmesiyle.
Filtre kahvenin sütlü hali olmasıyla.
Single origin ne anlama gelir?
Tek kişilik kahve boyutu.
Aynı çekirdeğin iki kez kavrulması.
Kahvenin tek bir bölgeden gelmesi.
Şekersiz kahve kategorisi.
Peki, ristretto nedir?
Espresso’nun daha kısa ve daha yoğun versiyonu.
Uzun demlenen filtre kahve.
Latte ile cappuccino arasındaki temel fark nedir?
Latte’de daha fazla süt bulunur.
Cappuccino daha soğuk servis edilir.
Latte sadece filtre kahveyle yapılır.
Söyle bakalım, Arabica nedir?
Bir kahve hazırlama yöntemi.
Bir kahve çekirdeği türü.
Macchiato, kahve dünyasında neyi ifade eder?
İçine karamel şurubu eklenen tatlı kahve türü.
Espressoya az miktarda süt veya süt köpüğü eklenmiş kahve.
Uzun süre demlenmiş sert filtre kahve.
Çift shot espresso ile hazırlanan soğuk kahve.