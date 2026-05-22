10 saniyede banyo derzlerini ışıl ışıl parlatan yöntem

Banyo uzmanlarından John Klee, banyo fayanslarını temiz tutmanın en kolay yolunun beyaz sirke kullanmak olduğunu söyledi.

Klee’nin önerisine göre yapılması gereken tek şey, duş sonrası fayanslara eşit oranlarda hazırlanmış beyaz sirke ve su karışımını püskürtmek.

Uzman isim şu ifadeleri kullandı: "Derzlerin temiz ve iyi görünmesini sağlamanın en iyi yolu, duş bittikten sonra çıkmadan önce duş alanını 1’e 1 oranında sirke ve su karışımıyla püskürtmek."

BEYAZ SİRKE NEDEN ETKİLİ?

Beyaz sirke içerisindeki asetik asit sayesinde antibakteriyel özellik gösteriyor.

Bu sayede:

Sabun kalıntılarını çözüyor

Yağlı tabakayı temizliyor

Küf oluşumunu engelliyor

Mevcut küf sporlarını yok ediyor

Asidik ortamda küf sporları yaşayamadığı için düzenli kullanımda yeniden oluşumun da önüne geçiliyor.

DERZ TEMİZLİĞİ İÇİN 10 SANİYELİK YÖNTEM

Uzmanlara göre yoğun kimyasallar kullanmadan temiz bir görünüm elde etmek mümkün.

İşte uygulanması gereken pratik yöntem:

Beyaz sirke ve suyu eşit miktarda karıştırın

Karışımı sprey şişesine doldurun

Haftada iki kez duş sonrası fayans aralarına püskürtün

Siyah veya kahverengi lekeler varsa yumuşak kıllı bir fırça ya da eski bir diş fırçasıyla hafifçe ovalayın

Son olarak kuru bir bezle yüzeyi silin.

Bu basit uygulama sayesinde fayans aralarının uzun süre beyaz ve temiz kaldığı belirtildi.

AĞIR KİMYASALLARA GEREK KALMIYOR

Banyo temizliği çoğu kişi için yorucu bir iş olarak görülse de uzmanlar, düzenli yapılan küçük uygulamaların büyük temizlik ihtiyacını azalttığını vurguladı. Özellikle beyaz sirke gibi doğal ürünler hem ekonomik hem de çevre dostu bir alternatif sunuyor.