10 saniyede banyo derzlerini ışıl ışıl parlatan yöntem

Banyo uzmanlarından John Klee, banyo fayanslarını temiz tutmanın en kolay yolunun beyaz sirke kullanmak olduğunu söyledi.
Klee’nin önerisine göre yapılması gereken tek şey, duş sonrası fayanslara eşit oranlarda hazırlanmış beyaz sirke ve su karışımını püskürtmek.
Uzman isim şu ifadeleri kullandı: "Derzlerin temiz ve iyi görünmesini sağlamanın en iyi yolu, duş bittikten sonra çıkmadan önce duş alanını 1’e 1 oranında sirke ve su karışımıyla püskürtmek."
Beyaz sirke içerisindeki asetik asit sayesinde antibakteriyel özellik gösteriyor.
Bu sayede:
Sabun kalıntılarını çözüyor
Yağlı tabakayı temizliyor
Küf oluşumunu engelliyor
Mevcut küf sporlarını yok ediyor
Asidik ortamda küf sporları yaşayamadığı için düzenli kullanımda yeniden oluşumun da önüne geçiliyor.
Uzmanlara göre yoğun kimyasallar kullanmadan temiz bir görünüm elde etmek mümkün.
İşte uygulanması gereken pratik yöntem:
Beyaz sirke ve suyu eşit miktarda karıştırın
Karışımı sprey şişesine doldurun
Haftada iki kez duş sonrası fayans aralarına püskürtün
Siyah veya kahverengi lekeler varsa yumuşak kıllı bir fırça ya da eski bir diş fırçasıyla hafifçe ovalayın
Son olarak kuru bir bezle yüzeyi silin.
Bu basit uygulama sayesinde fayans aralarının uzun süre beyaz ve temiz kaldığı belirtildi.
Banyo temizliği çoğu kişi için yorucu bir iş olarak görülse de uzmanlar, düzenli yapılan küçük uygulamaların büyük temizlik ihtiyacını azalttığını vurguladı. Özellikle beyaz sirke gibi doğal ürünler hem ekonomik hem de çevre dostu bir alternatif sunuyor.
