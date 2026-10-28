Kahve içme şekline göre nasıl bir kahve insanı olduğunu söylüyoruz!

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Söyle bakalım, günün ilk kahvesini hangi saatlerde içiyorsun?
Valla genelde akşama doğru içiyorum.
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Kahvenin yanında içtiğin su miktarını öğrenebilir miyiz?
Birkaç yudum içiyorum işte.
Kahve içerken suya gerek var mı?
1 bardak kahve ise 2 bardak su içerim muhakkak.
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Dürüst ol: Hiç yarım kalan bir kahveyi ısıtıp yeniden içtiğin oldu mu?
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Sence ilk buluşma için kahve teklifi iyi bir teklif mi?
Nezaketen kahve içme teklifinde bulunur işte.
Kahve içilir sonra başka şeyler de içilebilir.
Kesinlikle! Başka ne içilir ki?
Kahve bahane, buluşma şahane.
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Az kaldı! Kahveni nasıl bir bardakta içiyorsun?
Çay bardağında bile içerim. Yeter ki kahve olsun.
Karton ya da plastik bardakta.
Kocaman bir kahve kupası.
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Son sorudayız! Favori kahvene eklettiğin aroma bunlardan hangisi oluyor?