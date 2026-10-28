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Kahve içme şekline göre nasıl bir kahve insanı olduğunu söylüyoruz!

Güne ayılmak için içilen sabah kahvesi ya da öğleden sonra verilen şu kısa mola çoğumuzun en sevdiği alışkanlık. Ama iş fincanı doldurmaya veya bir kafede sipariş vermeye geldiğinde herkesin beklentisi bambaşka bir yere çıkıyor. Tercih ettiğin tatlara ve içme alışkanlıklarına göre nasıl bir kahve insanı olduğunu söylüyoruz.

Kahve içme şekline göre nasıl bir kahve insanı olduğunu söylüyoruz!

Kahve içmenin de bir adabı vardır!

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Söyle bakalım, günün ilk kahvesini hangi saatlerde içiyorsun?

Söyle bakalım, günün ilk kahvesini hangi saatlerde içiyorsun?
Öğlen saatlerinde.
Valla genelde akşama doğru içiyorum.
Sabah 10.00 gibi.
Uyandıktan hemen sonra.
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Kahvenin yanında içtiğin su miktarını öğrenebilir miyiz?

Kahvenin yanında içtiğin su miktarını öğrenebilir miyiz?
Birkaç yudum içiyorum işte.
Kahve içerken suya gerek var mı?
1 bardak kahve ise 2 bardak su içerim muhakkak.
1 bardak yeterli.
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Dürüst ol: Hiç yarım kalan bir kahveyi ısıtıp yeniden içtiğin oldu mu?

EVET
HAYIR
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Dürüstlüğün için teşekkürler! Kahvenin yanına iyi giden bir atıştırmalık seçer misin?

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Şimdi de kahve içilecek en güzel yeri seç!

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Sence ilk buluşma için kahve teklifi iyi bir teklif mi?

Sence ilk buluşma için kahve teklifi iyi bir teklif mi?
Nezaketen kahve içme teklifinde bulunur işte.
Kahve içilir sonra başka şeyler de içilebilir.
Kesinlikle! Başka ne içilir ki?
Kahve bahane, buluşma şahane.
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Az kaldı! Kahveni nasıl bir bardakta içiyorsun?

Az kaldı! Kahveni nasıl bir bardakta içiyorsun?
Çay bardağında bile içerim. Yeter ki kahve olsun.
Karton ya da plastik bardakta.
Kocaman bir kahve kupası.
Espresso fincanı.
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Son sorudayız! Favori kahvene eklettiğin aroma bunlardan hangisi oluyor?

Son sorudayız! Favori kahvene eklettiğin aroma bunlardan hangisi oluyor?
Başka bir şey
Karamel
Tarçın
Hiçbir şey
Vanilya şurubu
Fındık şurubu
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