Kahve severlerin “bugün kahvemi evde içeyim” demesine neden olan 8 şey

1. Kahve köşesinin başlı başına mutluluk vermesi.

Kahve sevenlerin mutfağında küçük de olsa kendine ait bir alan olması gibisi yok. Yan yana dizilmiş kupalar, farklı kahve çekirdekleri ve sevilen ekipmanlar derken o köşe zamanla evin en keyifli noktalarından biri haline geliyor. Bazen sadece oraya bakmak bile kahve yapma isteği uyandırıyor.

2. O eşsiz kahve kokusunu evde hissetmek.

Kahvenin daha tadına bakmadan önce kokusuyla mutlu eden bir tarafı var. Özellikle taze çekilmiş kahvenin kokusu mutfağa yayıldığında, ev bir anda daha sıcak ve daha huzurlu hissettirebiliyor. Bazı sabahlar güne başlamaya yeten şey sadece o koku bile olabiliyor.

3. Kahveyi tamamen kendi zevkinize göre hazırlamak.

Dışarıda içtiğiniz her kahve damak tadınıza tam olarak uymayabilir. Bazen daha yoğun, bazen daha yumuşak, bazen de bol sütlü bir kahve isteyebilirsiniz. Evde kahvenizi kendi zevkinize göre hazırlamak ise bu küçük detayları tamamen sizin seçmenize izin veriyor.

4. Kahve hazırlama anını küçük bir keyfe dönüştürmek.

Kahve yapmak bazıları için sadece bir içecek hazırlamak değil, gün içinde kendine ayırdığı özel bir an. Sevdiğiniz müziği açıp kahvenizi hazırlamak, kupanızı seçmek ve birkaç dakika hiçbir şey düşünmeden oturmak günün temposunu biraz olsun yavaşlatıyor.

5. Yeni kahve tariflerini denemek.

Evde kahve hazırlamanın en güzel yanlarından biri de farklı tatlar denemeye açık olması. Bir gün cappuccino, başka bir gün latte ya da farklı aromalara sahip kahveler... Kahve dünyasını keşfetmek isteyenler için ev mutfağı küçük bir deneme alanına dönüşebiliyor.

6. Kafedeki kahve keyfini evinize taşımak.

Canınız dışarıdaki gibi özenle hazırlanmış bir kahve istediğinde Philips Café Aromis 8000 Serisi pratik bir alternatif sunuyor. Sezgisel dokunmatik TFT 4,3 inç ekranı ve tek dokunuşla demleme özelliği sayesinde sevdiğiniz kahveye kolayca ulaşabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş kullanıcı profilleriyle kahve tercihlerinizi kaydedebilir, ekstra shot özelliğiyle kahvenize daha yoğun bir aroma katabilirsiniz.

7. Kahvenizi acele etmeden içebilmek.

Dışarıda bazen kahvenizi hızlıca içip kalkmanız gerekebilir. Evde ise durum biraz daha farklı... Kahvenizi alıp koltuğa uzanmak, kitabınızın yanına koymak ya da cam kenarında birkaç dakika geçirmek küçük ama güzel bir mola yaratıyor.

8. Evde kahve içmenin verdiği o rahat his.

Kafe kalitesinde kahve keyfini evinize taşıyın. Philips Café Aromis 8000 Serisi Tam Otomatik Kahve Makinesi ile espressodan cold brew’a kadar 50’den fazla sıcak ve soğuk kahve çeşidini zahmetsizce hazırlayın. Yenilikçi BrewExtract teknolojisi sayesinde daha fazla kahve çekirdeğiyle yoğun ve zengin aromaların tadını çıkarın. LatteGo Pro süt sistemiyle sıcak veya soğuk, ipeksi ve yumuşacık süt köpüğü elde ederken, sezgisel dokunmatik ekranı sayesinde favori kahvenizi tam da sevdiğiniz gibi kolayca hazırlayın.