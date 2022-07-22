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Kahve içmeden gününe başlayamayanlar için uzun ömürlü ve kullanışlı kahve makinesi önerileri

20.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutluluk ve enerji sağlayan kahve, birçok kişi için vazgeçilmez. Eğer siz de ''Kahve içmeden güne başlayamıyorum.'' diyenlerdenseniz evinize kahve makinesi alabilirsiniz. Böylece kahvenin mis gibi kokusunu tüm eve yayabilir, her an taze kahvenin tadını çıkarabilirsiniz. Farklı kahve makineleri arasından hangisini satın alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız sizin için harika bir liste hazırladık. Haydi, detaylara göz atalım.

Kahve içmeden gününe başlayamayanlar için uzun ömürlü ve kullanışlı kahve makinesi önerileri

Kahve makinesi satın almak istiyorsanız öncelikle ne tür kahve içmek istediğinize karar vermelisiniz. Kahve makineleri espresso ve filtre olmak üzere ikiye ayrılıyor. Filtre kahve makineleri çok basit şekilde sadece kahveyi demlerken espresso makineleri, kapsül kahveleri basınçla espresso kahve hâline getiriyor. Aynı zamanda kahve makinelerinin çekirdek öğütücü ve süt köpürtücü gibi seçenekleri de bulunabiliyor. Eğer birçok model arasında ihtiyacınıza uygun ürünü seçmekte zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Uzun ömürlü ve kullanışlı kahve makinelerini incelemeye ne dersiniz?

1. Geniş kapasitesiyle: Arzum AR3081 Brewtime Delux Filtre Kahve Makinesi

Kahve içmeden gününe başlayamayanlar için uzun ömürlü ve kullanışlı kahve makinesi önerileri

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Kaliteli kahve makineleri listesinde yer alan Arzum AR3081 Brewtime Delux Filtre Kahve Makinesi, en lezzetli filtre kahveleri yapmanıza yardımcı oluyor. Makinenin 1,5 litrelik geniş kapasitesi sayesinde 12-14 fincana kadar kahve pişirebilirsiniz. Aroma ayarıyla sadece tek bir tuşa basarak kahvenizin sertliğini yumuşak, orta ve sert olarak ayarlayabilirsiniz. 24 saat zaman ayarı bulunan makine, kahvenizi 45 dakikaya kadar sıcak tutuyor. Çıkarılabilir filtresi kolayca çıkarılıp yıkanıyor. Damlatma önleyici sistemi ve su seviyesi göstergesi ise en avantajlı kahve demleme deneyimini sunuyor.

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2. Kapsül kahve deneyimi: Tchibo Cafissimo Easy Kahve Makinesi

Kahve içmeden gününe başlayamayanlar için uzun ömürlü ve kullanışlı kahve makinesi önerileri

Kalitesinin yanı sıra şık ve estetik tasarımıyla da ön plana çıkan Tchibo Cafissimo Easy Kahve Makinesi, kendinizi barista gibi hissetmenizi sağlıyor. Ürün, patentli üç basınçlı demleme sistemi sayesinde espresso, caffe crema ve kahve yapmanıza yardımcı oluyor. Her içecek için demleme sürecini otomatik olarak kendi ayarlıyor. Cihaz, kireç çözme göstergesi ile kahvenin lezzetini olumsuz yönde etkileyebilecek durumların önüne geçiyor. 650 ml’lik su tankı ve 30 ml’den 250 ml’ye kadar programlanabilen özelliğiyle istediğiniz miktarda kahve elde etmenizi sağlıyor.

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3. Tek makine ile çoklu seçenek: Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Kahve içmeden gününe başlayamayanlar için uzun ömürlü ve kullanışlı kahve makinesi önerileri

Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi, akıllı demleme sistemi sayesinde taze çekirdeklerle mükemmel sıcaklıkta espresso ve sade kahve elde etmenizi sağlıyor. Dayanıklı seramik öğütücüleri, 12 adım ile ayarlanarak kahve çekirdeklerini ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütüyor. Dokunmak ekranı sayesinde içmek istediğiniz kahveyi tek bir dokunuşla kolayca seçebilirsiniz. My coffee choice menüsü, içeceğin sertliğini ve miktarını üç farklı ayar arasından seçmenize yardımcı oluyor. LatteGo yuvarlak köpürtme haznesi ise süt ve havayı yüksek hızda karıştırarak krema kıvamında süt köpüğü yapıyor ve kahvenizi damak tadınıza göre şekillendiriyor.

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4. Sabah uyandığınızda kahvenizin hazır olmasını ister misiniz? Melitta Zamanlayıcılı ve Cam Sürahili Filtre Kahve Makinesi

Kahve içmeden gününe başlayamayanlar için uzun ömürlü ve kullanışlı kahve makinesi önerileri

Melitta Zamanlayıcılı ve Cam Sürahili Filtre Kahve Makinesi ile canınızın istediği farklı kahveleri kolayca elde etmeye hazır mısınız? Makine, başarılı özellikleriyle öne çıkıyor. Geniş sürahili ürünle yaklaşık 10 bardak kahve elde ediliyor. Dijital saat göstergeli zamanlayıcı özelliği sayesinde makinenin demleme başlangıcını isteğinize göre programlamanız mümkün. Şeffaf su haznesi gömmeli kulpa sahip olduğu için kolayca çıkarılıp tazeleniyor. Damlama önleyici çıkarılabilir döner filtresi, kireç çözme özelliği ve tam aroma gelişimi için optimum demleme sıcaklığı ise ürünün en güzel özellikleri arasında yer alıyor.

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5. Uzun süre dayanıklı ve pratik: VESTEL Taze Kahve Makinesi

Kahve içmeden gününe başlayamayanlar için uzun ömürlü ve kullanışlı kahve makinesi önerileri

Mükemmel tasarıma sahip Vestel Taze Kahve Makinesi, üstün teknolojik sistemi sayesinde kullanıcılar tarafından tam not alıyor. Cihazın çekirdek öğütme sistemi ile kahvelerinizi kendi damak tadınıza göre öğütebilir, en lezzetli filtre kahveleri yapabilirsiniz. Yönlendirici kontrolleri, her zaman tam kıvamında kahveler elde etmenize yardımcı oluyor. Yüksek öğütücü kapasitesi ile tek adımda fazla sayıda çekirdek öğütülebiliyor. LCD görüntü paneli, üst düzey ve pratik kullanım sunuyor. Geniş fincan kapasitesi ise tek demlemede 12 fincana kadar kahve elde etmenizi sağlıyor. Dayanıklı materyalleri sayesinde ürün, uzun süre boyunca kullanılıyor.

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6. Aroma karıştırıcı başlığa sahip: Philips HD7461/20 Kahve Makinesi

Kahve içmeden gününe başlayamayanlar için uzun ömürlü ve kullanışlı kahve makinesi önerileri

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Taze çekilmiş kahve lezzeti ve aromasının keyfini çıkarabileceğiniz Philips HD7461/20 Kahve Makinesi, mutlaka göz atmanız gereken ürünler arasında yer alıyor. 1,2 litre kapasiteye sahip sürahinin içinde aroma karıştırıcı başlık bulunuyor. Bu sayede ilk fincandan sonra fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı kahveleri içmenizi sağlıyor. Damlama önleyicisi, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza imkân tanıyor. Makine, enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak için kahve hazırlandıktan 30 dakika sonra otomatik olarak kapanıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları, LED güç düğmesi ve akıllı su seviyesi göstergesi en sevilen özellikleri arasında yer alıyor.

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7. Metal levhalı sürahi ile kahveniz uzun süre sıcak kalıyor: Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi

Kahve içmeden gününe başlayamayanlar için uzun ömürlü ve kullanışlı kahve makinesi önerileri

Kahve makinesinden beklentiniz uygun fiyatlı olması ve lezzetli filtre kahve demlemesi ise çok seveceğiniz bir önerimiz var. Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi, 1,2 litrelik geniş haznesi sayesinde kalabalık misafirlerinize bile tek adımda kahve yapmanıza yardımcı oluyor. Ergonomik ve şık tasarımlı makinenin haznesi kolayca temizleniyor. Sürahinin altında bulunan metal levha, kahvenizi demledikten sonra içmek istediğiniz zamana kadar sıcak kalmasını sağlıyor. Damlama önleyici sistemi ise kahve sürahisini alırken damlama sorunu yaşatmıyor ve etraf kirlenmesini önlüyor. Plastik gövdeye ve cam sürahiye sahip makinenin gösterge ışıklı açma kapama düğmesi de bulunuyor.

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8. Hem şık hem kaliteli: Russell Hobbs Buckingham Dijital Kahve Makinesi

Kahve içmeden gününe başlayamayanlar için uzun ömürlü ve kullanışlı kahve makinesi önerileri

Russell Hobbs Buckingham Dijital Kahve Makinesi, fırçalanmış paslanmaz çelik kaplaması ve yenilikçi teknolojisi sayesinde ismi kadar asil bir tasarıma sahip. 1,25 litrelik cam karaf haznesi sayesinde tek seferde 10 fincana kadar kahve hazırlıyor. 24 saat programlanabilir zamanlayıcısı, sabah taptaze kahve kokusu ile uyanmanızı sağlıyor. Makine, daha zengin kahve aromasını sağlamak için duş başlığı teknolojisine de sahip. Su, kahve tozuna farklı açılardan geniş bir alana püskürtülerek lezzetini arttırıyor. Kendi kendini temizleme fonksiyonu ile kolay ve pratik temizleme deneyimi sunuyor.

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