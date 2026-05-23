Kahve konusunda ne kadar gurmesin?

Kahve çekirdeği dendiğinde aklına ilk hangisi geliyor?
Arabica çekirdeklerinin o meyvemsi aroması tabii ki.
Robusta'nın sert ve gövdeli yapısı ilk aklıma gelen.
Sadece kahve çekirdeği işte, hepsi aynı değil mi?
Sabah ilk kahveni genellikle nasıl hazırlıyorsun?
V60 veya Chemex ile özenle demliyorum.
French Press ile pratik bir şekilde demliyorum.
Makinenin tuşuna basıyorum sadece.
Sıcak suya bir kaşık hazır kahve atıp karıştırıyorum.
Peki kahvende süt, şeker veya şurup kullanır mısın?
Asla, kahvenin kendi karakterini bozmak istemem.
Sadece çok nadir, belki biraz süt.
Bol sütlü ve şekerli favorim!
Kahve tadı gelmeyecek kadar şurup eklerim, ben de böyleyim işte.
Kahve demlerken suyun sıcaklığına dikkat eder misin?
Kesinlikle, dereceyle ölçerim ve tam ayarında tutarım.
Kaynadıktan sonra biraz bekleyip öyle dökerim.
Su kaynadığı anda hemen kullanırım.
Sıcak olması yeterli, dereceye bakmam.
Kahve denilince aklına gelen ilk ülke hangisi?
Kahve kokusunda hangisi seni daha çok heyecanlandırır?
Çiçeksi ve yaban mersini benzeri kokular.
Çikolata, karamel ve fındık tonları.
Klasik ve ağır kahve kokusu.
Şekerli vanilya ve karamel şurubu kokusu.
Son olarak single origin ne demek, biliyor musun?
Belirli bir bölge veya çiftliğin hasadı.
Birkaç ülkenin çekirdek karışımı.
Belli bir markanın kutulu ürünü.
Açıkta satılan öğütülmüş kahve.