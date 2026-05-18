Bakalım sen kıyafet etiketlerindeki işaretleri ne kadar tanıyorsun? Hemen başlayalım!

Kıyafet etiketlerindeki sembolleri ne kadar tanıyorsun? 1/8 Bu etiket ne anlama geliyor? Elde yıkama zorunlu 30 derecede yıkanabilir Sadece soğuk suyla durulanır Kurutma makinesine uygun 2/8 Peki bu sembol ne anlama geliyor? Buharlı ütü kullan Ütü düşük ayarda olsun Ütü yapılmaz Yalnızca profesyonel ütü gerekir 3/8 Peki bu işaret ne anlama geliyor? Sadece elde yıkanmalıdır Eldivenle tutulmalıdır Çitilenerek yıkanmalıdır Makinede elde yıkama programı yoktur 4/8 Ütü sembolünün içinde üç nokta varsa hangi seviyeye çıkmalısın? En düşük ısı (110°C) Orta ısı (150°C) Yüksek ısı (200°C) Sadece buhar 5/8 Daire sembolünün üzerinde çarpı varsa hangi dükkanın önünden bile geçmemelisin? Terzi Lostra Kuru temizlemeci Boyacı 6/8 Üzeri çarpı işaretiyle kapatılmış bir üçgen neyi yasaklar? Yüksek ısıyı Çamaşır suyu ve ağartıcı kullanımını Islak saklamayı Ütülemeyi 7/8 Karenin içinde bir daire sembolü varsa bu hangi cihazla ilgilidir? Bulaşık makinesi Kurutma makinesi Çamaşır makinesi Buharlı ütü 8/8 İçi boş bir üçgen sembolü gördüğünüzde aklınıza ne gelmeli? Ütü istemez Kuru temizleme yapılabilir Her türlü ağartıcı kullanılabilir Sadece asarak kurutun