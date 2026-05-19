Kahve yanına en çok yakışan 10 efsane atıştırmalık

İçilen her an insana neşe ve mutluluk veren, aynı zamanda odağı ve dikkati toparlayan kahve, yanında atıştırmalık olmadan düşünülemez. Tercihinizin bol köpüklü bir latte, koyu bir filtre kahve ya da geleneksel lezzetlerimizden Türk kahvesi olması ise hiç fark etmez. İster tek başınıza ister eş dostla birlikte içtiğiniz kahve keyfini katlamanın en kolay yolu, yanına şöyle minik ve leziz bir şeyler koymaktır.

Eğer evdeki kahve keyfinizi maksimuma çıkaracak atıştırmalıklar arıyorsanız, bu önerilere kulak verin!

1. Elmalı bisküvi topları

Görünümü enfes bir profiterolü andıran bu tarif, ona göre ekstra hafif ve pratik bir lezzet. Sadece 10-15 dakikada hazırlayıp servis edeceğiniz bu enfes görünümlü tarif için önce rende elmaları, dövülmüş bisküvi ve cevizi, bir tutam tarçınla birlikte yoğuruyor ve kıvam alması için dolaba kaldırıyorsunuz. Herhangi bir pişirme işleminden geçirmeden dolaptan çıkardıktan sonra top haline getirip, üzerine eritilmiş çikolata ve Antep fıstığı ekleyerek yalancı bir profiterol elde ediyorsunuz. Ama inanın lezzeti ondan çok daha hafif ve enfes oluyor.

2. Brownie kurabiye

Kahvenin yanına en çok yakışan tatlı denilince aklınıza brownie geliyorsa, bu tarif kuralları baştan yazmaya hazır. Mini formuyla anlık şeker krizleri için harika olan bu kurabiye, tıpkı brownie gibi yoğun lezzetiyle öne çıkıyor. Tereyağı, un, yağ, yumurta ve bol kakao ile hazırladığınız kurabiye hamuru, fırına girince çatlak bir görünüm kazanıyor. Fırından çıkarıp soğuttuktan sonra üzerine dökeceğiniz sıcak şerbet ise lezzetine lezzet katıyor. Sadece 15 dakikanızı ayırarak eve aniden gelen misafirlerinize harikalar yaratabilirsiniz.

3. Lokumlu kurabiye

Söz konusu Türk kahvesi olduğunda, yanına en çok lokum yakışır. Ama bu tarif, sıradan lokum lezzetini adeta arşa taşıyor. Rondodan geçirdiğiniz yulaflı bisküvileri un, kabartma tozu ve yumurta ile yoğurup ele yapışmayan bir hamur elde ediyorsunuz. Ardından elinizde hangi lokum varsa, onu bu hamurla kaplıyor ve fırında 10-12 dakika pişiriyorsunuz. Ortaya çıkan sonuç ise, sıcacık çıtır katman arasından enfes lokum tadına ulaştığınız farklı bir lezzet oluyor.

4. Kuru meyveli biscotti

Adı “kahve bisküvisi” olarak geçen bu klasik İtalyan lezzeti, özellikle espresso bazlı kahveler ve sade filtre kahve için biçilmiş kaftan. Kıtır, gevrek ve kuru yemişlerle tatlandırılmış hamuru tatlı ihtiyacınızı karşılarken ekstra enerji veriyor. Klasik biscotti malzemelerini dilediğiniz kuru meyveler ve kuru yemişlerle birleştirdikten sonra dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, dilimleri iki kez fırınlamak. Çifte kavrulmuş yapısıyla ağızda dağılan bu lezzet, zahmetli görünse de kolayca yapacağınız kadar pratik.

5. Cheesecake bonbonu

Kahve yanında şöyle çikolata kaplı, sevimli ve cheesecake lezzetinde topçuklar olsa çok iyi olmaz mıydı? Koca bir dilim kek yemektense bu ufacık topçukları tüketerek o enfes cheesecake lezzetini yakalayabilirsiniz. Hem Türk kahvesi hem espresso bazlı kahvelerin yanına servis edeceğiniz bu enfes tarif için klasik cheesecake malzemelerinden labne, tereyağı, pudra şekeri ve öğütülmüş bisküvileri iyice karıştırıyorsunuz. Pişirmenize gerek kalmadan dolapta 1-2 saat dinlendirdiğiniz hamur kendiliğinden form alıyor. Böylece dışarı çıkarıp elinizle hemen toplar yapabiliyor, üzerine eritilmiş çikolata döküp biraz daha bekledikten sonra afiyetle tüketebiliyorsunuz. Sizce de inanılmaz pratik değil mi?

6. Kar topu tatlısı

Kar beyazı görünümüyle adeta kendine aşık eden bu lezzet, eğer Hindistan cevizi tadına bayılıyorsanız tam sizlik. Üstelik o kadar pratik yapılıyor ki her deneyen bir daha yapıyor. 5 dakika hazırlık aşamasının ardından 1 saat dolapta dinlendirdikten sonra afiyetle tüketeceğiniz bu tarifte elbette bolca Hindistan cevizi kullanıyorsunuz. Krema, şeker ve dilediğiniz kuru yemişlerle birleştirdikten sonra dolaba kaldırıyor; ardından top haline getirip üzerine çikolata sos döküyorsunuz. Bu yumuşacık, kendinden kıvamlı ve enfes lezzet bizce en çok bol köpüklü bir latte ya da cappuccino yanına yakışıyor.

7. Tiramisu cupcake

Kahve yanı tatlı denilince akla elbette tiramisu gelir. Ama tiramisuyu tadımlık harika bir forma dönüştüren bu cupcake tarifi de kahvenin en iyi eşlikçilerinden biri. Klasik malzemelerle kakaolu cupcake hamuru hazırladıktan sonra ekstra kahve lezzeti için bu hamurları kahveli suyla ıslatıyorsunuz. Ardından fırında pişiyor, bu sırada mascarpone peynirli klasik bir tiramisu kreması hazırlayıp dolaba kaldırıyorsunuz. Pişen cupcake'lerin üzerine kremayı sıkarak, en üste de demlenmiş kahve dökerek evde kendi hızlı, pratik ve aşırı lezzetli tiramisularınızı yapabilirsiniz.

8. Hurma topları

Kahve yanına bir şeyler yapacağınız zaman az malzemeyle harikalar yaratmak, bir yandan da fit ve sağlıklı kalmak için ihtiyacınız olan tek şey hurma. Her fit tarifin vazgeçilmez malzemesi olan hurmaları sıcak suda biraz bekletip ardından evdeki fındık, fıstık, ceviz gibi dövülmüş kuru yemişlerle birleştirdiğinizde ortaya zaten enfes bir sonuç çıkıyor. Ekstra lezzet için kakao ve susamla tatlandıracağınız, elinizle şekillendirdikten sonra Hindistan cevizi ile kaplayacağınız bu sevimli topları her tür kahvenin yanında keyifle tüketebilirsiniz.

9. Fındık krokan

Az malzemeyle harikalar yaratacağınız bir diğer tarif olan fındık krokan için adı üstünde temel iki malzemeye ihtiyacınız var. Doğal olarak enerjinizi artıracak ve size her kahve yudumuna neşe katacak bu tarif için pekmezi bir tavada kıvam alana kadar pişiriyor, ocaktan alıp içine bal ve fındık, fıstık ile birleştiriyorsunuz. Kalıplara döküp buzdolabında biraz beklettikten sonra dilediğiniz şekilde kaplıyor ve servis tabağına alıyorsunuz. Bu kadar pratik bir lezzetin ne kadar enfes olduğunu gördükten sonra daha önce neden denemediğinizi merak edeceksiniz.

10. Kuru yemişli kinoa bar

Hamur açmadan, şerbet hazırlamadan kolayca yapacağınız bu fit ve enfes tarif de kahve yanına çok iyi gidecek. Elinizdeki tüm kuru yemişleri ve kuru meyveleri kullanarak tam bir enerji bombası lezzet hazırlamak isterseniz, bu çok pratik önerimize kulak verebilirsiniz. Biraz kinoa, yulaf ezmesi, bal ve pekmez ile harmanlayacağınız malzemeleri fırın tepsisinde 15-20 dakika pişirdikten sonra ılıtıp kestiğinizde kendi fit barlarınızı hazırlamış oluyorsunuz. İster küp küp, ister uzun dilimler halinde gönlünüzce keserek kahve sohbetlerine ekstra neşe katabilirsiniz.