Sabah rutininizi keyfe dönüştürecek 10 pratik ipucu

Sabahları çoğu kişi için günün en stresli anlarından biri olabiliyor. Alarm sesiyle başlayan telaşlar güne motivasyonunuz düşük başlamanıza neden olur. Bu içerikte size vereceğimiz birkaç küçük rutin ile güne daha keyifli başlangıçlar yapın!

1. Alarmsız uyanmayı deneyin!

Güne sürekli alarm erteleyerek başlamak en tatsız başlangıçlardan bir tanesi... Bunun yerine alarmsız kalkmayı ya da ilk alarm ile kalkmayı deneyin. İlk başta zor gelse de zamanla alışkanlık haline getireceksiniz.

2. Sabah ilk işiniz telefona bakmak olmasın...

Sabahları yatakta keyifli keyifli sosyal medyada gezinmek zihninizi gereksiz yere yormanıza neden olur. Bunun yerine uyandıktan sonraki birkaç dakikayı zihinsel olarak dinlenmeye ayırın. Bu dinlenme sizde gerçekten büyük fark yaratacak.

3. Her sabah bir bardak su içmeye kendinize alıştırın!

Uyku boyunca vücut susuz kaldığı için sabah ilk işiniz bir bardak su içmek olsun. Sabah içilen bir bardak su hem daha hızlı ayılmanıza yardımcı olurken hem de vücudunuzu güne hazırlar. Klişe bir detay olsa da enerji seviyenizi ciddi bir şekilde etkiler.

4. Yatağınızı mutlaka toplayın.

Sabah yatak toplamak bazı kişiler için gereksiz gelebilir ama gününüzü düzenli devam ettirebilmek için oldukça önemlidir. Odanın toplu görünmesi bile insanın modunu yükseltir. Üstelik akşam eve döndüğünüz zaman düzenli bir ortam görmek de insana gerçekten iyi hissettiriyor.

5. Biraz hareket iyidir.

Kimse sizden bir günde kilometrelerce koşmanızı beklemiyor. Ama birkaç esneme hareketi yapmak bile vücudu uyandırmaya yeter. Sabah hareket etmek gün içinde sizi enerjik tutar. Üstelik çok daha zinde hissedersiniz.

6. Kahvaltı öğününü atlamayın!

Kahvaltı en favori öğünün olmak zorunda değil. Fakat sabah hiçbir şey yemeden güne başlamak gün içinde halsiz hissetmenize neden olur. Sabahları ağır bir kahvaltı yapmak yerine özellikle protein içeren kahvaltılar yaparak daha uzun sürek tok hissedebilir ve günün geri kalanında enerjinizi koruyabilirsiniz.

7. Sevdiğiniz bir müzik açın.

Sabah sessizliği de çok hoş bir tercih olsa da sevdiğiniz bir müzikle güne başlamak kesinlikle modunuzu anında değiştirir. Bazen eğlencenin dibine vurduğunuz ve de sakinliğe kendinizi bıraktığınız bir playlist sabah stresini alır götürür. Küçük gibi görünen bu detay da oldukça fark yaratır.

8. Kendinize fazla yüklenmeyin.

Sosyal medyada gördüğünüz sabah rutinleri çok muhteşem görünüyor olabilir ama gerçek hayatta hiçbirinin sürdürülebilir olmadığını hatırlatalım. Bir anda sabahınıza onlarca rutin eklemeye çalışmak yerine size iyi gelen birkaç küçük alışkanlık ekleyin. Önemli olan kendinizi nasıl daha iyi hissettiğiniz...

9. Gün ışığından faydalanın.

Sabah uyanır uyanmaz perdelerinizi aralayın ve gün ışığının evinize girmesine izin verin. Sabah güneşi vücudun biyolojik saatini düzenlemeye yardımcı olduğu için insana kendini daha enerjik hissettirir. Kapalı ve karanlık ortamlarda uyanmaktan kaçının.

10. Sabahları aceleci davranmayın.

Güne koşturarak başlamak tüm gününüzü stresli geçirmenize neden olur. Mümkünse erken kalkıp zamanınızı daha verimli kullanın. Sakin bir sabah geçirmek de sabah rutininin olmazsa olmazlarından biridir. Daha huzurlu başlayan sabahlar günün geri kalanını da oldukça olumlu etkiler.

