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Kahve makinesini temizleme sıklığına göre sorumluluk seviyeni ölçüyoruz!
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Kahve makineni en son ne zaman temizledin?
Bu sabah, her kullanımdan sonra rutin olarak temizlerim.
Hafta sonu detaylı bir temizlikten geçti, içi rahat.
Tam hatırlamıyorum, herhalde geçen ay temizlemiştim.
Makinenin temizlenen bir şey olduğunu şu an senden öğreniyorum...
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Sabah uyandığında yaptığın ilk şey genellikle hangisi olur?
Yataktan fırlayıp yatağı toplar ve günü planlamaya başlarım.
Şöyle bir esneyip yüzümü yıkarım ve kendime gelmeye çalışırım.
Telefonu elime alıp en az 15 dakika sosyal medyada gezinirim.
Alarmı 5 kez erteledikten sonra panikle yataktan fırlayıp üstüme ilk bulduğumu geçiririm.
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Kahve yaptıktan sonra filtreyi ne zaman boşaltırsın?
Aynı gün içinde hallederim.
Canım ne zaman isterse o zaman.
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Kahve makinesinin dış yüzeyini ne sıklıkla silersin?
Her kullanımdan sonra silerim.
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Kireç temizliği senin için ne ifade ediyor?
Düzenli olarak yapılması gereken bir bakım.
Aklıma geldikçe yaptığım bir iş.
Ertelediğim ama gerekli olduğunu bildiğim bir bakım.
Pek önem vermediğim bir konu.
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Kahve makinen hangi renkte olsun isterdin?
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Kahve makinesinin kullanım kılavuzunu...
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Kahve makinesi beklenmedik bir ses çıkarsa ne yaparsın?
Hemen başına geçip kontrol ederim.
İnternetten aratmaya başlarım.
Bir süre kullanmaya devam ederim.
Bozulana kadar önemsemem açıkçası.