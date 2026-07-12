Seçeceğin kahve bardağına göre gizli üşengeçlik seviyeni söylüyoruz!

1/8 Sabah kahveni hangi bardakta içmek istersin?

2/8 Evine yeni bir kahve fincanı alacak olsan hangisini seçersin?

3/8 Ofiste kullanacağın kahve bardağı nasıl olsun?

4/8 Bir kafede kahve içeceğin zaman hangi bardakta gelirse mutlu olursun?

5/8 Arkadaşına bir hediye alacaksın, hangisini seçersin?

6/8 Peki, kahvaltı sofranda hangi bardak olsun istersin?

7/8 Kahveni hangi renk bardakta içmek istersin?