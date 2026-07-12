Seçeceğin kahve bardağına göre gizli üşengeçlik seviyeni söylüyoruz!
1/8
Sabah kahveni hangi bardakta içmek istersin?
2/8
Evine yeni bir kahve fincanı alacak olsan hangisini seçersin?
3/8
Ofiste kullanacağın kahve bardağı nasıl olsun?
4/8
Bir kafede kahve içeceğin zaman hangi bardakta gelirse mutlu olursun?
5/8
Arkadaşına bir hediye alacaksın, hangisini seçersin?
6/8
Peki, kahvaltı sofranda hangi bardak olsun istersin?
7/8
Kahveni hangi renk bardakta içmek istersin?
8/8
Son olarak, bu bardaklardan hangisini her gün kullanmak istersin?