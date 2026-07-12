KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Seçeceğin kahve bardağına göre gizli üşengeçlik seviyeni söylüyoruz!

Kimileri için kahve sadece kahvedir, kimileri içinse doğru bardak olmazsa o kahvenin hiçbir anlamı yoktur! Bakalım bardak seçimlerin, içindeki gizli üşengeçlik seviyesini ele verecek mi? Haydi başlayalım!

Seçeceğin kahve bardağına göre gizli üşengeçlik seviyeni söylüyoruz!

Seçeceğin kahve bardağına göre gizli üşengeçlik seviyeni söylüyoruz!

1/8

Sabah kahveni hangi bardakta içmek istersin?

2/8

Evine yeni bir kahve fincanı alacak olsan hangisini seçersin?

3/8

Ofiste kullanacağın kahve bardağı nasıl olsun?

4/8

Bir kafede kahve içeceğin zaman hangi bardakta gelirse mutlu olursun?

5/8

Arkadaşına bir hediye alacaksın, hangisini seçersin?

6/8

Peki, kahvaltı sofranda hangi bardak olsun istersin?

7/8

Kahveni hangi renk bardakta içmek istersin?

8/8

Son olarak, bu bardaklardan hangisini her gün kullanmak istersin?

Anahtar Kelimeler:
Philips Kahve Philips Ev Aletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.