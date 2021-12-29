Kahve tiryakileri için hayat kolaylaştıran ipucu: Kağıt havludan kahve filtresi yapımı

Kahve içmek günün yorgunluğunu atmanızı, kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlar. Sabahın kör vakti uyanıp işe gitmeniz gerekirken kendinizi hala çok mu uykulu hissediyorsunuz? Böyle bir durumda ihtiyacınız olan tek şey dumanı üzerinde mis gibi bir fincan kahve. Filtre kahve yapımı için kahve filtresine ihtiyaç duyulur. Evinizde kahve filtresi kalmadıysa üzülmeyin, bu basit adımlar ile sıcacık filtre kahvenizi hazırlayabilir, keyifli bir güne kahvenizi yudumlayarak başlayabilirsiniz.
Kahve filtreniz bittiğinde evinizin mutfağında her an yardımınıza koşan kağıt havlu, ihtiyacınız olan tek malzeme olacak.
Öncelikle kahve filtresi yapmak istediğiniz kağıt havludan bir parça koparın. Filtre yapmak için en uygun malzeme, mutfakta masa temizliğinde kullandığınız kalın dokulu kağıt havlu olacak.
Kağıt havluyu üçgen şekilde ortadan ikiye katlayın. Üçgenin sivri olan ucu yukarıya bakar halde, düz bir zemin üzerinde işlemlere devam edin.
Oluşturduğunuz üçgenin alt tabanının önce sağ köşesini, sonra sol köşesini üst üste gelecek ve kenardan taşmayacak şekilde içeriye doğru katlayın. Bu işlem sonucunda, üstünde küçük bir üçgen olan bir saksı şekli elde etmiş olmanız gerekiyor.
Üst kısımda bulunan üçgeni iki taraftan da dışarıya doğru kıvırın, işte şimdi tam bir saksı şekli elde ettiniz. Kağıt havludan pratik kahve filtreniz hazır.
Kağıt havlu yerine aynı işlemi temiz bir tülbent veya sofra peçetesi ile de uygulamanız mümkün.
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