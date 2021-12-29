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Kahve tiryakileri için hayat kolaylaştıran ipucu: Kağıt havludan kahve filtresi yapımı

29.12.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvesiz günü geçmeyenlerden misiniz? Kahve tutkunları, her gün en az iki fincan kahve tüketiyor. Soğuk kış günlerinde bu sayı daha da artabiliyor. Siz de içinizi ısıtan bir fincan filtre kahve yapmak istiyor ancak evde filtre bulamıyorsanız kağıt havludan da kahve filtresi yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...

Kahve tiryakileri için hayat kolaylaştıran ipucu: Kağıt havludan kahve filtresi yapımı

Kahve içmek günün yorgunluğunu atmanızı, kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlar. Sabahın kör vakti uyanıp işe gitmeniz gerekirken kendinizi hala çok mu uykulu hissediyorsunuz? Böyle bir durumda ihtiyacınız olan tek şey dumanı üzerinde mis gibi bir fincan kahve. Filtre kahve yapımı için kahve filtresine ihtiyaç duyulur. Evinizde kahve filtresi kalmadıysa üzülmeyin, bu basit adımlar ile sıcacık filtre kahvenizi hazırlayabilir, keyifli bir güne kahvenizi yudumlayarak başlayabilirsiniz.

KAĞIT HAVLUDAN PRATİK KAHVE FİLTRESİ YAPIMI

Kahve filtreniz bittiğinde evinizin mutfağında her an yardımınıza koşan kağıt havlu, ihtiyacınız olan tek malzeme olacak.

  • Öncelikle kahve filtresi yapmak istediğiniz kağıt havludan bir parça koparın. Filtre yapmak için en uygun malzeme, mutfakta masa temizliğinde kullandığınız kalın dokulu kağıt havlu olacak.

  • Kağıt havluyu üçgen şekilde ortadan ikiye katlayın. Üçgenin sivri olan ucu yukarıya bakar halde, düz bir zemin üzerinde işlemlere devam edin.

  • Oluşturduğunuz üçgenin alt tabanının önce sağ köşesini, sonra sol köşesini üst üste gelecek ve kenardan taşmayacak şekilde içeriye doğru katlayın. Bu işlem sonucunda, üstünde küçük bir üçgen olan bir saksı şekli elde etmiş olmanız gerekiyor.

  • Üst kısımda bulunan üçgeni iki taraftan da dışarıya doğru kıvırın, işte şimdi tam bir saksı şekli elde ettiniz. Kağıt havludan pratik kahve filtreniz hazır.

  • Kağıt havlu yerine aynı işlemi temiz bir tülbent veya sofra peçetesi ile de uygulamanız mümkün.

  • Hazırladığınız kahve filtresiyle kahve yapmak için: Filtre kağıdının ortasını açarak bardağınıza sabitleyin. Üzerine 1 kaşık filtre kahve dökün. Kaynatıp 1 dakika beklettiğiniz sıcak suyu direkt olarak kahvenin üzerinde gezdirmeye başlayın. Suyun filtreden taşmamasına dikkat edin. Tek kullanımlık havlu kağıt filtrenizi işlem bitince çöpe atabilirsiniz.

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