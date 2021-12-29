Kahve tiryakileri için hayat kolaylaştıran ipucu: Kağıt havludan kahve filtresi yapımı

Kahve içmek günün yorgunluğunu atmanızı, kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlar. Sabahın kör vakti uyanıp işe gitmeniz gerekirken kendinizi hala çok mu uykulu hissediyorsunuz? Böyle bir durumda ihtiyacınız olan tek şey dumanı üzerinde mis gibi bir fincan kahve. Filtre kahve yapımı için kahve filtresine ihtiyaç duyulur. Evinizde kahve filtresi kalmadıysa üzülmeyin, bu basit adımlar ile sıcacık filtre kahvenizi hazırlayabilir, keyifli bir güne kahvenizi yudumlayarak başlayabilirsiniz.

KAĞIT HAVLUDAN PRATİK KAHVE FİLTRESİ YAPIMI

Kahve filtreniz bittiğinde evinizin mutfağında her an yardımınıza koşan kağıt havlu, ihtiyacınız olan tek malzeme olacak.