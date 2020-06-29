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Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme! Diyanet İşleri Başkanı devreye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 10:02 | Son Güncelleme

Sakarya'da cami cemaatinin, imamı protesto etmek için kahvehane önünde topluca namaz kıldığı fotoğrafla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Erbaş devreye girdi.

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme! Diyanet İşleri Başkanı devreye girdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinin Müezzinler Mahallesi’nde cemaat, cami imamını protesto etmek için kahvehane önünde topluca namaz kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.

Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamıza küstük. İmam değişene kadar burada namaz kılmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

DİYANET İNCELEME BAŞLATTI

Sakarya'daki görüntü bir anda tüm Türkiye'de gündem olurken, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın konuyla bizzat ilgilendiğini ve inceleme başlattığını yazdı.

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