Kahvenin kokusu bile bazen yetiyor: Peki neden?

Koku duyusu duygularımızla doğrudan bağlantılı.

Kahve kokusunun bizi etkilemesinin en önemli nedeni, koku duyumuzun beynimizdeki duygu sistemleriyle ilişki içinde olması! Kokuyu algıladığımız zaman beynimiz kokunun ne olduğunu belirler ama aynı zamanda bizde uyandırdığı hisleri de işler. Yani sadece bir kahve kokusunu değil, aynı zamanda o kokuyla gelen huzur, keyif ve rahatlama hissini de yaşarız.

O hâlde kahve kokusu güzel anıları canlandırabilir.

Kahve kokusu sizi bir anda kahve hazırlanan evdeki çocukluğunuza ya da arkadaşınızla kafede derin sohbetlere girdiğiniz anlara götürebilir. Eğer kahve kokusu güzel anlarla eşleşmişse benzer duyguları tekrar yaşamamızı sağlayabilir. Bu anılar bilinçli olarak hatırlanmayabilir. Kahvenin kokusuyla bir anda içimiz ısınabilir.

Güne başlama ritüellerinden biri.

Çoğu insan güne başlarken kahve içer. Kahve makinesini çalıştırmak, suyun kaynamasını beklemek ve makineden yayılan kokuyu duymak... Güne başladığınızı haber veren sinyallerden biri olur. Bunu bir rutin hâline getirdiğiniz zaman beyniniz kahve kokusunu uyanmakla eşleştirebilir!

Mola verme hissini hatırlatır.

Gün içinde yoğun oluyoruz. Molaların ne kadar önemli olduğunu unutuyoruz... Kahve kokusu ise bizlere dinlenmemiz gerektiğini söyler! Gündelik telaşlara ara vermemizi sağlayarak dinlenme anlarıyla özdeşleşir. Birkaç dakika durmak, nefes almak ve kendimize dönmek için bir sinyal olur.

Ödül hissini yaratabilir.

Beynimizin sadece yaşadığımız deneyimlere tepki verdiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Aynı zamanda birazdan yaşanacakları da düşünür ve hazırlık yapar. Kahve kokusu, alacağınız lezzetin ve molanın habercisi olabilir. Bu beklentiye girmenizi sağladığı için daha kahvenizi yudumlamadan enerjinizi yükseltmeye başlar.

Duyularımızı harekete geçirir.

Kahve kokusunu bir düşünün. Sadece aklınıza koku mu gelir? Hayır! Kahvenin sıcaklığı, rengi, ilk yudumdaki tadı ve hatta yaparken çıkan ses de aklınıza gelir. Yani kahve kokusu, daha önce deneyimlediğiniz tat ve dokuları birleştirir. Hâliyle zihinde zengin bir his oluşur!

Mesele kendimize ayırdığımız zaman olabilir.

Kahve kokusunun neden hoşumuza gittiğini düşünürken önemli bir noktayı gözden kaçırıyor olabiliriz. Baktığımız zaman kahve, kendimize ayırdığımız tatlı anların arkadaşı olabiliyor. Kitap okurken, arkadaşımızla uzun uzun sohbet ederken ya da gündelik koşuşturmada sakinlik ararken kahve yanımızda oluyor. Bu da sadece kahve kokusunun değil, eşlik ettiği sakinlik, sohbet ve yalnızlığın da kıymetli olduğunu bizlere gösteriyor!