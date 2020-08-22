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Kahvenizi böyle içiyorsanız fark etmeden kilo almaya başlayabilirsiniz! Kahveye katılan süt ve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahve gün içerisinde, çayla birlikte, en çok tüketilen içeceklerin arasında yer alıyor. Kafeinin canlandırıcı ve metabolizma hızlandırıcı etkisi sebebiyle diyet yapanlar tarafından da sıklıkla tüketiliyor. Ancak dikkat edilmediği takdirde kahve içerek kilo vermeyip aksine kilo alabilirsiniz. Gelin birlikte kahvenin kalorisini nelerin artırdığını inceleyelim.

Kahvenizi böyle içiyorsanız fark etmeden kilo almaya başlayabilirsiniz! Kahveye katılan süt ve...

Türk kahvesi, espresso, cappuccino, filtre kahve ve diğerleri… Kimine süt, kimine krema, kimine şeker hatta şurup eklenebiliyor. Sade tüketilmesi halinde çeşitli faydaları olan kahvenin içerisinde eklenen katkılarla kalorisi bir hayli artabiliyor.

KAHVE

Tropikal bir meyvenin çekirdeği olan kahve, günümüzde oldukça popüler içeceklerden biri. Muhteşem kokusu ve lezzetine bağımlı olanlar bile bulunuyor. İçeriğindeki magnezyum ve potasyum gibi mineraller kahveyi dengeli ve doğru tüketildiği takdirde sağlıklı bir içecek haline getiriyor. İçerdiği kafeinin metabolizmayı hızlandırıcı ve yağ yakıcı etkilerinden dolayı kilo vermek isteyenler ve diyet yapanlar tarafından ara öğünlerde sıklıkla tüketiliyor. Ancak günlük kafein alım miktarına dikkat etmek önemli. 300 mg’ın üzerinde kafein alımı çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. 3 fincan kahvenin üzerine çıkılmaması gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Kafein miktarıyla birlikte dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise kahvenin içerisinde yer alan gizli kalori.

Genellikle tüketilen besinlerdeki kalori miktarına dikkat edilse de içecekler çoğu zaman göz ardı edilebiliyor. Ancak kahveye ilave edilen her madde kalorisini artırmaya neden olacağından dikkatli olmakta fayda var.

KAHVELER VE KALORİLERİ

İlave edilen maddelerin kaloride nasıl bir değişiklik oluşturduğuna birlikte bakalım. Bir porsiyonu 354 ml olarak hesap edip bundan sonraki kahvelerin kalori değerlerini bu miktar üzerinden vereceğiz.

  • Filtre kahvenin kalori değeri 4 iken, içerisine süt ilave edilerek hazırlanan caffe misto 16 kaloridir. Bu kalori değerlerinin şekersiz hallerin olduğunu hatırlatalım.

  • İşin içerisine bir de kremayı katalım. Cappuccino ve latte. Süt, süt köpüğü ve kremayla hazırlanan içecekler. Sırasıyla 120 ve 190 kaloriye sahip. Bol şekerli içeceklerden olan macchiatonun kalori değeri 250, caffe mochanın ise 290. Çikolata gibi ekstra malzemeler eklendiğinde ise kalori değerleri 400’ü bulabiliyor.

  • Sade bir Türk kahvesinin kalorisi yok denecek kadar azdır. Kahve çekirdeğinin içerisindeki yağdan dolayı bu miktar 2 kalori olarak belirtiliyor. İlave edilecek her 5 gramlık şeker kahvenize ilave 15 kalori katacaktır. Türk kahvesine çok fazla şeker katmak porsiyondan dolayı mümkün değil ancak diğer kahveler için büyük tehlike.

Kahvelerin kalori değerlerinin farkına vardıktan sonra kahve tercihlerinizi daha az kalorili olanlardan yana kullanacağınızı düşünüyoruz. Özellikle de diyetteyseniz! Kalori kısıtlamasına gidip farkında olmadan içeceklerden ekstra kaloriler almak hem zayıflamanızı yavaşlatacak hem de motivasyonunuzu azaltacaktır. Kahvenin yağ yakıcı ve metabolizma hızlandırıcı etkisini sade haliyle gerçekleştirdiğini unutmayın.

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