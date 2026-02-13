Kahveye ayda ne kadar harcadığını tahmin ediyoruz!

1/8
Klasik bir soruyla başlayalım! Güne nasıl başlarsın?
Gözümü açar açmaz mutfağa koşarım.
Hemen kalkıp, biraz su içip yüzümü yıkarım.
Kahve siparişi verirken hangisisin?
Double shot, yağsız sütlü, az buzlu, karamel şuruplu olsun lütfen.
Menüye 10 dakika bakıp sonunda latte söyleyen kararsız.
"Taze çekilmiş çekirdek kokusu" senin için ne ifade ediyor?
Mutluluğun tanımı! Keşke parfümü olsa da sıksam.
Kaliteli kahvenin olmazsa olmazı.
Güzel ama öğütmekle kim uğraşacak şimdi?
Teknoloji ile aran nasıl? Kahveni yataktan kalkmadan telefonla hazırlamak ister miydin?
Üşengeçliğin zirvesi ama hayır demem.
