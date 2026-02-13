KADIN

Kahveye ayda ne kadar harcadığını tahmin ediyoruz!

Cebinden her ay sessiz sedasız çıkan o küçük kahve paralarının toplamda dev bir bütçeye dönüştüğünün farkında mısın? Sabahları beklediğin o uzun kuyruklar ve her gün artan fiyatlar derken, kahve tutkun aslında sana ne kadara mal oluyor? Hadi, günlük alışkanlıklarını birkaç kısa soruda analiz edelim ve harcamanla yüzleşelim!

Hazırsan testimize geçelim! 👇

Ne kadar harcıyorsun?

Klasik bir soruyla başlayalım! Güne nasıl başlarsın?

Gözümü açar açmaz mutfağa koşarım.
Hemen kalkıp, biraz su içip yüzümü yıkarım.
Telefonuma bakarım.
Günde birden fazla bardak kahve içer misin?

Kahve siparişi verirken hangisisin?

Double shot, yağsız sütlü, az buzlu, karamel şuruplu olsun lütfen.
Americano alayım.
Menüye 10 dakika bakıp sonunda latte söyleyen kararsız.
Sütlü kahve mi, sade mi?

"Taze çekilmiş çekirdek kokusu" senin için ne ifade ediyor?

Mutluluğun tanımı! Keşke parfümü olsa da sıksam.
Kaliteli kahvenin olmazsa olmazı.
Güzel ama öğütmekle kim uğraşacak şimdi?
Kahvenin yanında mutlaka bir şeyler yer misin?

Teknoloji ile aran nasıl? Kahveni yataktan kalkmadan telefonla hazırlamak ister miydin?

İşte hayalimdeki hayat!
Üşengeçliğin zirvesi ama hayır demem.
Ben manuelciyim.
Son soru! Sıcak kahve mi, soğuk kahve mi?

