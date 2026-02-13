Kişiliğine en uygun kahveyi söylüyoruz!

1/8 Sabah alarm çaldığında ilk düşüncen hangisi oluyor? Hemen bir kahve içmem lazım! İlk düşüncem alarmı ertelemek! Bütün günü nasıl bitireceğimi düşünürüm...

2/8 Kahveni en çok nerede içmeyi seversin? Yürürken, toplu taşımada, arabada... Sakin bir kafede, keyfini çıkararak. Evde, televizyon karşısında, battaniyenin altında...

3/8 Peki, arkadaş ortamında nasıl birisin? Genellikle mesafeli ve soğuk biriyimdir. Herkesin derdini dinleyip çözüm bulan o kişi... Arkadaş ortamının enerji kaynağı benim!

4/8 Kahvenin yanında hangisini tercih edersin?

5/8 Kahve senin için ne ifade ediyor? Enerjimi ona borçluyum diyebilirim. Kahve benim için bir sosyalleşme aracı. Hayatıma renk katan bir ritüel gibi!

6/8 Kahve olmasa sen nasıl biri olurdun? Sürekli uykulu, yorgun ve tükenmiş olurdum. Kahve olmasa ben sohbet bile edemem! Kahve olmasa güne başlamazdım...

7/8 Bir kafeye girdiğinde ilk neye bakarsın? Ortamın ambiyansına. Kaç çeşit kahve olduğuna. Mekanın kitlesine.