Kişiliğine en uygun kahveyi söylüyoruz!

Kahve içmeden güne başlayamayanlardan mısın yoksa kahveyi yalnızca bir mola aracı olarak görenlerden mi? Bu testte vereceğin cevaplara göre senin kahve karakterini ortaya çıkarıyoruz! Hazırsan başlayalım! 👇

1/8

Sabah alarm çaldığında ilk düşüncen hangisi oluyor?

Sabah alarm çaldığında ilk düşüncen hangisi oluyor?
Hemen bir kahve içmem lazım!
İlk düşüncem alarmı ertelemek!
Bütün günü nasıl bitireceğimi düşünürüm...
2/8

Kahveni en çok nerede içmeyi seversin?

Kahveni en çok nerede içmeyi seversin?
Yürürken, toplu taşımada, arabada...
Sakin bir kafede, keyfini çıkararak.
Evde, televizyon karşısında, battaniyenin altında...
3/8

Peki, arkadaş ortamında nasıl birisin?

Peki, arkadaş ortamında nasıl birisin?
Genellikle mesafeli ve soğuk biriyimdir.
Herkesin derdini dinleyip çözüm bulan o kişi...
Arkadaş ortamının enerji kaynağı benim!
4/8

Kahvenin yanında hangisini tercih edersin?

5/8

Kahve senin için ne ifade ediyor?

Kahve senin için ne ifade ediyor?
Enerjimi ona borçluyum diyebilirim.
Kahve benim için bir sosyalleşme aracı.
Hayatıma renk katan bir ritüel gibi!
6/8

Kahve olmasa sen nasıl biri olurdun?

Kahve olmasa sen nasıl biri olurdun?
Sürekli uykulu, yorgun ve tükenmiş olurdum.
Kahve olmasa ben sohbet bile edemem!
Kahve olmasa güne başlamazdım...
7/8

Bir kafeye girdiğinde ilk neye bakarsın?

Bir kafeye girdiğinde ilk neye bakarsın?
Ortamın ambiyansına.
Kaç çeşit kahve olduğuna.
Mekanın kitlesine.
8/8

Arkadaşların sürpriz yapıp çat kapı sana geldi. İlk tepkin ne olur?

Arkadaşların sürpriz yapıp çat kapı sana geldi. İlk tepkin ne olur?
“Durun, hemen bir kahve yapıyorum!”
"Bir şeyler yiyelim, sonra kahve içmeye çıkarız."
“Size çok özel bir kahve yapacağım, bekleyin.”
