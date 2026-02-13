Kişiliğine en uygun kahveyi söylüyoruz!

1/8
Sabah alarm çaldığında ilk düşüncen hangisi oluyor?
Hemen bir kahve içmem lazım!
İlk düşüncem alarmı ertelemek!
Bütün günü nasıl bitireceğimi düşünürüm...
2/8
Kahveni en çok nerede içmeyi seversin?
Yürürken, toplu taşımada, arabada...
Sakin bir kafede, keyfini çıkararak.
Evde, televizyon karşısında, battaniyenin altında...
3/8
Peki, arkadaş ortamında nasıl birisin?
Genellikle mesafeli ve soğuk biriyimdir.
Herkesin derdini dinleyip çözüm bulan o kişi...
Arkadaş ortamının enerji kaynağı benim!
5/8
Kahve senin için ne ifade ediyor?
Enerjimi ona borçluyum diyebilirim.
Kahve benim için bir sosyalleşme aracı.
Hayatıma renk katan bir ritüel gibi!
6/8
Kahve olmasa sen nasıl biri olurdun?
Sürekli uykulu, yorgun ve tükenmiş olurdum.
Kahve olmasa ben sohbet bile edemem!
Kahve olmasa güne başlamazdım...
7/8
Bir kafeye girdiğinde ilk neye bakarsın?
Kaç çeşit kahve olduğuna.
8/8
Arkadaşların sürpriz yapıp çat kapı sana geldi. İlk tepkin ne olur?
“Durun, hemen bir kahve yapıyorum!”
"Bir şeyler yiyelim, sonra kahve içmeye çıkarız."
“Size çok özel bir kahve yapacağım, bekleyin.”
