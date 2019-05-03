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Kakava-Hıdrellez Şenliklerine çalgılı davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Kakava-Hıdrellez Şenliklerine çalgılı davet

EDİRNE (AA) - Roman müzisyenler kent merkezinde gezerek, hafta sonu yapılacak Kakava-Hıdrellez Şenliklerine hem Edirnelileri hem de turistleri davet ediyor.

Renkli giysileri ve çaldıkları müziklerle cadde cadde gezen Romanların eğlencesine, vatandaşlar da zaman zaman danslarıyla eşlik ediyor.

Roman müzisyenlerden Aşkım Yeşilli, Edirne'de düzenlenecek şenliklere herkesi beklediklerini söyledi.

Müzik yaparak kente gelen turistleri ve vatandaşları Kakava'ya davet ettiklerini belirten Yeşilli, "Kentimize gelecek tüm misafirlerimize kapımız açıktır. Kakava günü Sarayiçi'nde ateşimiz yanacak, müzik yapıp oynayacağız, eğleneceğiz. Bizim için çok önemli. Bizim için kutsal. Kakava günü nehir suyuyla yüzümüzü yıkayıp, dilek dileyeceğiz." dedi.

- "Şenliklere bekliyoruz"

Roman vatandaşlardan Sibel Koç da Kakava'nın Edirne için bir gelenek olduğunu ifade etti.

Kakava hazırlıklarının başladığını anlatan Koç, "Kakava hazırlıklarımız bir hafta önceden başladı. Evlerimizi sıvadık, temizledik. Hafta sonu yapılacak şenlikleri bekliyoruz. Şenlikler geldi ama biz çalışıyoruz. Karton toplayarak evime katkıda bulunuyorum. Şenliklere kadar toplayacağız, Kakava günü eğleneceğiz." şeklinde konuştu.

Roman vatandaşlardan Nihat Bozkaya da Kakava'nın Romanlar için bir bayram olduğunu belirterek, "Yıllardan beri kutluyoruz. Genellikle Roman bayramı olarak anılıyor. Ben de balon satıyorum. Bayramımız olsa bile çalışmaya devam. Bizim için bayram demek, balon satışı demek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
davet Edirne kakava Şenlikler

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