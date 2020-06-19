Kalbinde Kirin yok: Huawei Enjoy 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei geçtiğimiz günlerde 19 Haziran günü bir lansman düzenleyeceğini ve bu lansmanda yeni akıllı telefonunu tanıtacağını duyurmuştu. Bu duyurusu sonrası birçok teknoloji tutkununu bir merak kapladı. Zira Huawei'nin yeni telefonu hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı olmamıştı, yani cihaz birçok kişi için 'sürpriz' kategorisindeydi. Nitekim 19 Haziran günü geldi ve Huawei tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtımda tanıtılan telefon ise Huawei adına büyük önem taşıyan Huawei Enjoy 20 Pro oldu.

HUAWEİ ENJOY 20 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei Enjoy 20 Pro özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde damla çentikli bir ekran var. Bu ekran 90 Hz yenileme hızına sahip. Damla çentikte ise 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Telefonun kalbinde ise alışık olduğumuz üzere bir Kirin işlemcisi yok. Bunun yerine MediaTek'in iyi bir performans sunduğunu söylediği MediaTek Dimensity 800 işlemcisi Huawei Enjoy 20 Pro'ya güç veriyor. Tabi ki bu işlemci telefona 5G desteği de kazandırıyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı da telefonun işlemcisine destek veren diğer ögeler. Google servisleri ise Huawei'nin yeni telefonlarında olduğu gibi bu telefonda da yer almıyor. Bunun yerine HMS ve AppGallery desteği sunuluyor.