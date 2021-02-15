Kalbiniz ne anlatıyor? Bu belirtileri göz ardı etmeyin

Günlük hayatın stresi ve temposu içinde kimi zaman ‘basit bir yorgunluktur’ olarak addedilen bazı durumlar, ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Hangi şikayetler kalp hastalıklarının belirtisidir ve hangi durumda doktora başvurulması gerektiğini bilmek çoğunlukla hayat kurtarıyor.

Prof. Dr. Cengiz Köksal, “En sık karşılaşılan kalp hastalık belirtisi, hareket etmekle hissedilen göğüs ağrısı, hareket etmekle gelen nefes darlığı ve çarpıntıdır. Aşırı efor veya günlük işlerini yaparken hissedilen göğüs ağrısı ise koroner kalp hastalığının en önemli belirtisidir” dedi.

'BİRİSİ GÖĞSÜME VURUYOR'

Hastaların sıklıkla "göğsüme taş bastırıyorlar veya sanki birisi göğsüme oturuyor" şeklinde bir göğüs ağrısı tarif ettiğini belirten Prof. Dr. Köksal, “Bu ağrının en tipik özelliği hareket etmekle gelmesi ve dinlenince geçmesidir. Ayrıca ağrı sol kola, sırta ve boyna doğru yayılabilir. Ağrı kısa sürer ve 30 dakikadan daha fazla sürmesi kalp krizinin habercisi olarak görülebilir. Bunun yanında, hareket etmekle hissedilen nefes darlığı ve/veya çarpıntıda, kalp kapak hastalıklarında kaçak veya darlık gibi bir problem olduğunun habercisi olabilir. Hareket etmekle nefesi daralan hasta durup dinlenmek ihtiyacı hisseder. Nefes darlığına sıklıkla çarpıntı eşlik eder. Nefes darlığı veya çarpıntı şikâyetleri varsa mitral veya aort kapakta sorun olarak karşımıza çıkabilir” dedi.