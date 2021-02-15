HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalbiniz ne anlatıyor? Bu belirtileri göz ardı etmeyin

Kalbiniz ne anlatıyor? Bu belirtileri göz ardı etmeyin

15.02.2021 13:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kalbiniz ne anlatıyor? Bu belirtileri göz ardı etmeyin

Kalp hastalıkları ile ilgili belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyleyen uzmanlar, ağrı, nefes darlığı gibi şikayetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurmaları gerektiğini söyledi.

Günlük hayatın stresi ve temposu içinde kimi zaman ‘basit bir yorgunluktur’ olarak addedilen bazı durumlar, ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Hangi şikayetler kalp hastalıklarının belirtisidir ve hangi durumda doktora başvurulması gerektiğini bilmek çoğunlukla hayat kurtarıyor.

Prof. Dr. Cengiz Köksal, “En sık karşılaşılan kalp hastalık belirtisi, hareket etmekle hissedilen göğüs ağrısı, hareket etmekle gelen nefes darlığı ve çarpıntıdır. Aşırı efor veya günlük işlerini yaparken hissedilen göğüs ağrısı ise koroner kalp hastalığının en önemli belirtisidir” dedi.

'BİRİSİ GÖĞSÜME VURUYOR'

Hastaların sıklıkla "göğsüme taş bastırıyorlar veya sanki birisi göğsüme oturuyor" şeklinde bir göğüs ağrısı tarif ettiğini belirten Prof. Dr. Köksal, “Bu ağrının en tipik özelliği hareket etmekle gelmesi ve dinlenince geçmesidir. Ayrıca ağrı sol kola, sırta ve boyna doğru yayılabilir. Ağrı kısa sürer ve 30 dakikadan daha fazla sürmesi kalp krizinin habercisi olarak görülebilir. Bunun yanında, hareket etmekle hissedilen nefes darlığı ve/veya çarpıntıda, kalp kapak hastalıklarında kaçak veya darlık gibi bir problem olduğunun habercisi olabilir. Hareket etmekle nefesi daralan hasta durup dinlenmek ihtiyacı hisseder. Nefes darlığına sıklıkla çarpıntı eşlik eder. Nefes darlığı veya çarpıntı şikâyetleri varsa mitral veya aort kapakta sorun olarak karşımıza çıkabilir” dedi.

HAREKET YA DA İSTİRAHAT ESNASINDA GÖĞÜS AĞRISI VARSA...

Söz konusu şikayetlerden acil doktora başvurmayı gerektiren durumun, hareket etmekle veya istirahatta hissedilen göğüs ağrısı olduğunun altına çizen Köksal, “3-4 dakika süren ve dinlenmekle geçen göğüs ağrısının uzun sürmesi ve dinlenmekle geçmemesi kalp krizi ve ani ölüm riskinin habercisidir. Böyle bir durumda ise beklenilmeden, tam teşekküllü bir hastanenin acil kardiyoloji servisine başvurulmalıdır. Aksi, kalp anjiosu ile gösterilmedikçe 40 yaş üstü sigara içen, yüksek tansiyonu ve/veya şeker hastalığı olan bireylerde göğüs ağrısı, koroner kalp hastalığının bir belirtisi olarak kabul edilmelidir” dedi.
İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
'Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim''Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim'
Kehf suresinin meali ve faziletleriKehf suresinin meali ve faziletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Çinko ile Covid-19'u daha kolay atlatabilirsiniz

Covid-19'u kolay atlatmak için...

Covid-19 sonrası ne yemeli? Vücut direncini artırmak için bu besinleri tüketin

Covid negatife dönse de bu 5 kurala dikkat!

Göğüs ağrısı neden olur? Uzun sürüyorsa kalp hastalığı belirtisi olabilir!

Göğüs ağrısı neden olur? Uzun sürüyorsa dikkat!

Koronavirüsü atlattı, yaşadıklarını anlattı: Vücudumda dolaştığını hissettim

'Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim'

Uzmanlardan kulak ağrısı uyarısı: Sakız çiğnemek enfeksiyonu önlemez

Uzmanlar uyardı: Sakız çiğnemek önlemez!

Beslenme alışkanlığınız saçlarınızı da etkiliyor

Diyet yapanlar dikkat! Kalori miktarı binin altına düşerse...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.