Kaldıkları evler birer birer tespit edildi, ev sahiplerine de ceza yağdı! İzmir'de Kalkan-9 operasyonundan çarpıcı görüntüler

Göçmen kaçakçılığına yönelik son operasyonun adresi İzmir oldu. İl çapında düzensiz göçmenlerin kaldığı evler tespit edildi, ekipler Kalkan-9'un düğmesine bastı...

KALDIKLARI EVLERE BASKIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; İzmir’de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan “KALKAN-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı.

CEZA YAĞDI

Ayrıca operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı.