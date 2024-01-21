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Kaldıkları evler birer birer tespit edildi, ev sahiplerine de ceza yağdı! İzmir'de Kalkan-9 operasyonundan çarpıcı görüntüler

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2024 08:30 | Son Güncelleme:
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Evini düzensiz göçmenlere kiralayan ev sahiplerinin yaptıkları yanlarına kâr kalmadı. 182 personelin katıldığı Kalkan-9 operasyonu için düğmeye basıldı, hem ev sahiplerine hem de düzensiz göçmenlere ceza yağdı. Operasyondan dikkat çeken görüntüler de geldi.

Kaldıkları evler birer birer tespit edildi, ev sahiplerine de ceza yağdı! İzmir'de Kalkan-9 operasyonundan çarpıcı görüntüler

Göçmen kaçakçılığına yönelik son operasyonun adresi İzmir oldu. İl çapında düzensiz göçmenlerin kaldığı evler tespit edildi, ekipler Kalkan-9'un düğmesine bastı...

KALDIKLARI EVLERE BASKIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; İzmir’de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan “KALKAN-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı.

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CEZA YAĞDI

Ayrıca operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen
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