Kaldıkları evler birer birer tespit edildi, ev sahiplerine de ceza yağdı! İzmir'de Kalkan-9 operasyonundan çarpıcı görüntüler

Göçmen kaçakçılığına yönelik son operasyonun adresi İzmir oldu. İl çapında düzensiz göçmenlerin kaldığı evler tespit edildi, ekipler Kalkan-9'un düğmesine bastı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; İzmir’de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan “KALKAN-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayrıca operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı.
İzmir’de Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ile Düzensiz Göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan “KALKAN-9” operasyonunda 1️⃣1️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 9️⃣2️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2024
''Düzensiz Göçmen Olduğunu Bildiği Halde'' Bu Kişilere Evini Kiraya Veren… pic.twitter.com/UddtsILkau