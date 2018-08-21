Kaldırımda kurban kestiler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da kurban kesim alanlarına gitmeyen bazı kişiler kurbanlarını yasak olmasına karşın kaldırımda kurban kesti.
Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde kurulan hayvan pazarından kurbanlıklarını alan bazı kişiler, kesim alanlarına gitme yerine yol kenarında kesim yapmayı tercih etti. Koyunlar, refüjdeki ağaçlara asılıp yüzüldü. Yol kenarında kesilip, yüzülen hayvanlar parçalanarak götürüldü. Yolda ise istenmeyen kanlı görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca bir vatandaşın çocukların gözü önünde kurbanını kaldırımda parçalaması dikkat çekti.
FOTOĞRAF
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Kuduz teşhisi konuldu! Sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Öncelik o illerde
Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!
Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Aygül Özkan'a Almanya'da başbakanlık teklifi!
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum