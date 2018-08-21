HABER

Kaldırımda kurban kestiler

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

ADANA'da kurban kesim alanlarına gitmeyen bazı kişiler kurbanlarını yasak olmasına karşın kaldırımda kurban kesti.

Kaldırımda kurban kestiler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da kurban kesim alanlarına gitmeyen bazı kişiler kurbanlarını yasak olmasına karşın kaldırımda kurban kesti.
Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde kurulan hayvan pazarından kurbanlıklarını alan bazı kişiler, kesim alanlarına gitme yerine yol kenarında kesim yapmayı tercih etti. Koyunlar, refüjdeki ağaçlara asılıp yüzüldü. Yol kenarında kesilip, yüzülen hayvanlar parçalanarak götürüldü. Yolda ise istenmeyen kanlı görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca bir vatandaşın çocukların gözü önünde kurbanını kaldırımda parçalaması dikkat çekti.

FOTOĞRAF

Kaldırımda kurban kestilerKaldırımda kurban kestilerKaldırımda kurban kestilerKaldırımda kurban kestiler

PARTNERSakın atmayın! Karpuzun viagra etkisi yaratan bölümüSakın atmayın! Karpuzun viagra etkisi yaratan bölümü
Şanlıurfa’da kesimden kaçan boğalar zor anlar yaşattıŞanlıurfa’da kesimden kaçan boğalar zor anlar yaşattı
Kahvehane saldırısının zanlıları yakalandıKahvehane saldırısının zanlıları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!

150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!

Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı

Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı

Otomobilin yanışını böyle izlediler!

Otomobilin yanışını böyle izlediler!

9 gündür haber alınamayan Cansel'den iyi haber!

9 gündür haber alınamayan Cansel'den iyi haber!

Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı

Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı

Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.