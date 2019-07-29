Kaldırımda yürürken iş merkezinden başına cam düştü

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- BİLECİK'te, kaldırımda yürüyen Aynur Göksu'nun (54) başına bir iş merkezinin 2'nci katındaki penceresinden cam düştü. Ağır yaralanan Göksu, hastanede tedaviye alındı. Olay, İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda kızları ve torunuyla birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun başına, 5 katlı iş merkezinin 2'nci katındaki pencereden cam düştü. Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Göksu'nun yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Aynur Göksu'nun beraberindeki kızları ile torununun yara almadan kurtulduğu olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

