HABER

Kaldırımdaki mazgaldan pompalı tüfek çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 04:09 | Son Güncelleme

Adana'da bir bara ait havalandırma mazgalında pompalı tüfek bulundu - Aramalar sırasında bir polisi elinden yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir bara ait havalandırma mazgalından pompalı tüfek çıktı.

İnönü Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan devriye ekipleri, kavga olacağı ihbarı üzerine yolu çift yönlü trafiğe kapatarak uygulama başlattı.

Ekipler, şüphelendikleri araç ve kişileri inceleyerek çevrede arama yaptı.

Bu sırada kaldırımda bir bara ait havalandırma mazgalında pompalı tüfek ele geçirildi.

Uygulamada, kırdığı içki şişesinin parçasıyla bir polisi elinden yaralayan şüpheli gözaltına alınarak Beşocak Polis Merkezine götürüldü.

Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...
Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandıTekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 84 kişilik "FETÖ iade listesi" (3)Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 84 kişilik "FETÖ iade listesi" (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana İnönü Caddesi kavga pompalı tüfek Seyhan

En Çok Okunan Haberler

Söz dizisinde sürpriz ayrılık! Mine Çayıroğlu veda mı etti?

Söz dizisinde sürpriz ayrılık! Mine Çayıroğlu veda mı etti?

Malatya'nın yıldızı G.Saray'a gidiyor!

Malatya'nın yıldızı G.Saray'a gidiyor!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

Ölümün böylesi! Cesedini kurtarabilmek için saatlerce uğraştılar

Ölümün böylesi! Cesedini kurtarabilmek için saatlerce uğraştılar

Prens Selman hedef tahtasında! ABD basınından çarpıcı haber

Prens Selman hedef tahtasında! ABD basınından çarpıcı haber

Genç kızın kahreden ölümü! O detayı duyan yıkıldı

Genç kızın kahreden ölümü! O detayı duyan yıkıldı

PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.