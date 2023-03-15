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Kalfa ve yardımcısının şeytani planı! Eczanedeki herkeste tespit edildi, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

15.03.2023 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir eczanede çalışan kalfa ve yardımcısı, eczanedeki herkesin hayatını altüst etti. Kalfa ve yardımcısının, eczane sahibi dahil çalışan herkese gizli gizli şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç verdiği ortaya çıktı. Herkeste aynı belirtiler görülürken, eczacı uyku bozukluğu nedeniyle aracının direksiyonu başında uyuması sonucu yaptığı kazada 4 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Kalfa ve yardımcısı tutuklanırken olayla ilgili de iddianame hazırlandı.

Kalfa ve yardımcısının şeytani planı! Eczanedeki herkeste tespit edildi, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şizofreni tedavisinde kullanılan ilacı, eczacının içeceğine kattı. Eczacı kalfasının şeytani planı iddiaya göre tüm eczane çalışanlarını hasta etti ardından bir çocuğu hayattan kopardı.

HER ŞEY KALFAYI İŞE ALMASIYLA BAŞLADI

Kanal D'nin haberine göre kan donduran olayın adresi Ankara. Bir eczacı bundan 4 yıl önce işe aldığı kalfanın ardından dikkat dağınıklığı, uyku hali yaşamaya başladı. İşi geçici süreliğine kardeşine devretti. O da kısa bir süre sonra aynı şikayetleri yaşadı.

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4 YAŞINDAKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Bir yandan da eczane büyük zarar etmeye başladı. Bazı ilaçların usulsüz alınıp satıldığından şüphelendiler. Eczacı çalışırken bir yandan dikkat dağınıklığı ve algı bozukluğu şikayetleri devam ediyordu. Hayatını değiştiren olay ise 2020 yılında yaşandı. Direksiyon başında uyuya kaldı, duvara çarpıp takla attı. Kazada 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Olaydan 7 ay sonra eczacı, eczanede başına gelenlerin sebebi olan ilaç şişesini buldu, etkiketi sökülmüş, saklanmıştı. Şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç olduğunu fark etti.

ECZANEDEKİ HERKESTE ŞİZOFRENİ İLACI TESPİT EDİLDİ

Eczacı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eczanede çalışanlardan saç ve kıl örneği alındı. Hepsinde de o şizofreni ilacı tespit edildi. İddianamede kalfa ve yardımcısı olası kastla öldürmeyle suçlandı. Usulsüz ilaç alım satımıyla SGK'yı 1 milyon 700 bin TL zarara uğratmaktan da tutuklandılar.

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Ankara Eczane

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