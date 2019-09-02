KADIN

Kalıcı oje uygulamasında cilt kanseri riski

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

Uzmanlara göre, son yıllarda yaygınlaşan kalıcı oje uygulaması, sıklıkla yaptırılması halinde sabitleme ve çıkarma aşamalarındaki işlemlerden dolayı tırnak yapısını olumsuz etkiliyor, cihazlardaki UV ışınları ise deri yapısına, DNA'ya ve kollajen gibi deri yapısını oluşturan proteinlere zarar veriyor.

Kalıcı oje uygulamasında cilt kanseri riski

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalıcı oje uygulamasının tırnak yapısına yönelik zararlarına ilişkin bilgi verdi.

Tırnakların aynı saç gibi deri eki olarak adlandırılan yapılar olduğunu anlatan Doğan, kişinin genel sağlık durumuna ilişkin önemli belirtilerin tırnak muayenesinden de anlaşılabildiğini söyledi. Doğan, çevresel faktörlerin, enfeksiyonların, travmatik müdahalelerin ve uygun olmayan şartlarda yapılan kozmetik uygulamaların tırnak sağlığını bozduğunu vurguladı.

2

Sağlıklı tırnakların, saydam, kalınlaşmamış, renksiz yapıda bir plak halinde, çevreleyen deri dokusunda herhangi bir değişiklik izlenmeyen, tırnak yatağına sağlıklı olarak oturmuş bir yapı şeklinde olması gerektiğine dikkati çeken Doğan, 'Tırnak ünitesini oluşturan herhangi bir yapıda gelişen bozukluk nedeni ile tırnak kalınlaşabilir, yapısı kırılganlaşır, mat hale gelebilir, renk değişiklikleri gösterebilir, tırnak yatağından ayrılabilir ve hatta düşebilir. Tırnak ünitesini etkileyen bu durumlarda çevreleyen deride de kızarıklık, renk değişikliği ağrı ve şişlik izlenebilir' dedi.

ÇIKARMA İŞLEMİNDE, ALT YAPISI KIRILGAN TIRNAKLARDA KALICI BOZUKLUK MEYDANA GELEBİLİR

Son yıllarda sıklığı artan kalıcı oje uygulamalarının tırnak sağlığı üzerindeki etkisine değinen Doğan, kalıcı oje, jel manikür uygulamalarının sıklıkla tercih edilmeye başlanan kozmetik işlemler olduğunu belirtti.

Herhangi bir tıbbi denetimden geçmeyen ve hijyen kurallarına uyulmayan ortamlarda yaptırılan kozmetik uygulamaların sağlığı tehdit edeceğinin altını çizen Doğan, 'Manikür, pedikür gibi uygulamalarda da hijyenik koşulların sağlanmadığı veya ehil olmayan kişilerce yapılan travmatik müdahalelerin deri ve tırnak yapısını kalıcı olarak bozabileceği mutlaka akılda tutulmalı ve bu işlemlerden kaçınılmalı' uyarısında bulundu.

1

Doğan, kalıcı oje uygulamalarında hem alerjiye yol açabilecek hem de tırnağın yapısını bozabilen kimyasalların kullanılabildiğine dikkati çekerek, 'Özellikle alt yapısı bozuk olan tırnaklara bu tür işlemler yapıldığında önemli bozukluklar görebiliyoruz. Zayıf veya kırılgan tırnaklar, jel manikürüne, özellikle de çıkarma işlemi sırasında kullanılan kimyasallara ve travmaya dayanamayabilir' dedi.

Ojenin çıkarılma işleminde uygulanan traşlamaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Doğan, "Mutlaka ehil bir kişi tarafından yapılmalı. Bu tür mekanik uygulamalarla yapılan çıkarma işlemlerinde, alt yapısı kırılgan ya da hasar görmüşse kalıcı bozukluk meydana gelebilir." diye konuştu.

DNA'YA VE PROTEİNLERE ZARAR VEREBİLİYOR

Doç. Dr. Sibel Doğan, bu tür uygulamaların doğurabileceği sonuçlara ilişkin şu bilgileri verdi: 'Bunun haricinde kalıcı ojenin sabitlenebilmesi için UV ışık yayan lambalar kullanılıyor. Tek bir uygulamada değil, ancak sık tekrarlanan uygulamalar sonucunda UVA denilen derine inebilen ultraviyole ışınlarının devamlı maruziyeti, deride cilt kanserine yol açabiliyor. Bu uygulamalar, özellikle UV ışığına karşı çok hassas olan kişiler için kısa süreli de olsa önemli yan etkilere neden olabilir.

4

Bu manikürlerde kullanılan lambalar UVA ışınları yaymaktadır. Her ne kadar bu ışınların UVB ışınları gibi ciltte kızarıklık ve yanma gibi yan etkileri olmasa da daha derin tabakalara etki ederek deri yapısına, DNA'ya ve kollajen gibi deri yapısını oluşturan proteinlere zarar verebilmektedir.'

UVA'nın "erken yaşlanmaya" neden olduğuna da işaret eden Doğan, 'Bu nedenle sık uygulamalar halinde jel manikür uygulamalarının deri ve tırnak sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği göz önünde tutulmalı. Bu gibi uygulamaları yapan merkezler, uygun hijyenik ve teknik denetim ile takip edilmeli. Dolayısıyla sık uygulamanın bu tür bir sorun yaratabileceğini halkımızın bilmesi gerekiyor. Çok sık uygulamalardan kaçınılmalı. Tırnak hastalığı olanlar, bu tür kozmetik işlemleri tedavi tamamlanmadan yaptırmamalı' diye konuştu.

AA

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Evde kendi nemlendiricimizi yapıyoruzEvde kendi nemlendiricimizi yapıyoruz
Bu yağı sadece 3 gün kullanın, mucizeye tanık olun Bu yağı sadece 3 gün kullanın, mucizeye tanık olun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalıcı oje kalıcı oje uygulaması

En Çok Okunan Haberler

'Tutkulu Aşıklar' sosyal medyayı salladı!

'Tutkulu Aşıklar' sosyal medyayı salladı!

Mayolu fotoğrafına beğeni yağdı!

Mayolu fotoğrafına beğeni yağdı!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan dans şov

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan dans şov

Kardeşlerin acı günü

Kardeşlerin acı günü

'Kadın'a sürpriz transfer! Özge Özpirinçci duyurdu!

'Kadın'a sürpriz transfer! Özge Özpirinçci duyurdu!

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz yarın boşanıyor

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz yarın boşanıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ağızları açık bıraktı! Makyajın sonunda bakın kime benzedi?

Ağızları açık bıraktı! Makyajın sonunda bakın kime benzedi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hepimizin sorunu! Koltuk altı neden kararıyor?

Hepimizin sorunu! Koltuk altı neden kararıyor?

Özelliğini bilseniz sofranızdan eksik etmezseniz

Özelliğini bilseniz sofranızdan eksik etmezseniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şeyin doğalı güzel! Hindistan cevizi yağı ile evde kendi nemlendiricimizi yapıyoruz

Evde kendi nemlendiricimizi yapıyoruz

Sığla ağacından elde edilen yağı sadece 3 gün kullanın, mucizeye tanık olun

Bu yağı sadece 3 gün kullanın, mucizeye tanık olun

Mucize gibi! 'Saçım bir günde hemen yağlanıyor' diyorsanız...

Mucize gibi! 'Saçım bir günde hemen yağlanıyor' diyorsanız...

20 yaşında giydiği bikiniyi 68 yaşında tekrar giydi: 'Tamamen doğalım, saçlarımı bile boyamadım'

20 yaşında giydiği bikiniyi 68 yaşında tekrar giydi: 'Tamamen doğalım, saçlarımı bile boyamadım'

Ağız çevresinde kırışıklıklara neden olan 7 kötü alışkanlık

Ağız çevresinde kırışıklıklara neden olan 7 kötü alışkanlık

Lekelerden kurtulmanın yolları

Lekelerden kurtulmanın yolları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.