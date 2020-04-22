Kaliteli bir cinsel hayat için bu tavsiyelere kulak verin! Orgazm taklidi...

Cinsel yaşantıda neyin işe yarayıp yaramadığı kişiden kişiye değişir, bir çift için için kurtarıcı olabilecek tavsiyeler, başka bir çiftte etki yaratmayabilir. Bu yüzden vereceğimiz önerileri dikkate alırken mutlaka ama mutlaka partnerinizi düşünerek hareket etmelisiniz. Cinsel yaşamın niteliği değişse de şu bir gerçek ki sağlıklı ve her iki tarafın da tatmin olduğu bir cinsel yaşam iki kişi için de çok önemlidir.

KALİTELİ CİNSEL YAŞAM İÇİN TAVSİYELER

1. İletişim anahtardır!

Cinsellik bizim toplumumuzda tabu bir konuydu, bazılarımız için hala öyle. Bundan dolayı çiftler kendi aralarında bile bu konudan konuşmaktan kaçınabiliyorlar. Kaliteli bir cinsel yaşamın en önemli etmeni iletişimdir. Neyi sevip neyi sevmediğinizi, neyi denemek istediğinizi partnerinizle paylaşmalısınız ki birlikte bir orta yol bulabilin. Her ilişkide sorunlar, uyuşmazlıklar olabilir, önemli olan açık sözlülükle bu meselelerin üzerine gitmektir.

2. Orgazm taklidi yapmayın

Fizyolojik olarak erkeklerin böyle bir şansı yok bildiğiniz gibi... ancak kadınlar sık sık ilişkilerinde karşı tarafın üzülmemesi adına orgazm taklidi yapıyorlar. Birkaç dakikalık inleme, ardından karşı tarafa iltifat, iki tarafın birbirine sırt dönüp uyuması, kapanış... Hiç de heyecan verici bir cinsel hayat özeti gibi gelmiyor kulağa, değil mi?