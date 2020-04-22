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Kaliteli bir cinsel hayat için bu tavsiyelere kulak verin! Orgazm taklidi...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsellik, ilişkilerin önemli parçası olmasına rağmen konuşmaktan genelde kaçındığımız bir konudur. Halbuki kaliteli bir cinsel yaşam hem bireysel olarak sizi daha çok tatmin eder hem de ilişkinizin ömrünü uzatır. Cinsel yaşantınızın kalitesini artıracak birkaç öneriyle geldik, merak etmeyin öyle janjanlı, yapılması zor şeyler değil bunlar. Ufak dokunuşlar bile önemlidir!

Kaliteli bir cinsel hayat için bu tavsiyelere kulak verin! Orgazm taklidi...

Cinsel yaşantıda neyin işe yarayıp yaramadığı kişiden kişiye değişir, bir çift için için kurtarıcı olabilecek tavsiyeler, başka bir çiftte etki yaratmayabilir. Bu yüzden vereceğimiz önerileri dikkate alırken mutlaka ama mutlaka partnerinizi düşünerek hareket etmelisiniz. Cinsel yaşamın niteliği değişse de şu bir gerçek ki sağlıklı ve her iki tarafın da tatmin olduğu bir cinsel yaşam iki kişi için de çok önemlidir.

KALİTELİ CİNSEL YAŞAM İÇİN TAVSİYELER

1. İletişim anahtardır!

Cinsellik bizim toplumumuzda tabu bir konuydu, bazılarımız için hala öyle. Bundan dolayı çiftler kendi aralarında bile bu konudan konuşmaktan kaçınabiliyorlar. Kaliteli bir cinsel yaşamın en önemli etmeni iletişimdir. Neyi sevip neyi sevmediğinizi, neyi denemek istediğinizi partnerinizle paylaşmalısınız ki birlikte bir orta yol bulabilin. Her ilişkide sorunlar, uyuşmazlıklar olabilir, önemli olan açık sözlülükle bu meselelerin üzerine gitmektir.

2. Orgazm taklidi yapmayın

Fizyolojik olarak erkeklerin böyle bir şansı yok bildiğiniz gibi... ancak kadınlar sık sık ilişkilerinde karşı tarafın üzülmemesi adına orgazm taklidi yapıyorlar. Birkaç dakikalık inleme, ardından karşı tarafa iltifat, iki tarafın birbirine sırt dönüp uyuması, kapanış... Hiç de heyecan verici bir cinsel hayat özeti gibi gelmiyor kulağa, değil mi?

Kadınların orgazma ulaşması erkeklerinkinden bir tık daha zor, daha çetrefilli olabilir, bunda yanlış bir şey yok. Hanımlar, cinsel hayatınızda doyuma ulaşmak sizin de hakkınız, partnerinizden bunu saklamayın, orgazm taklidi yapmayın. İlk önerimizi de dikkate alarak partnerinizle konuşun ki siz de ilişkiden gereken tatmini sağlayabilin.

Ekran Alıntısı

3. Yeniliklere açık olun

Partnerinizi ne kadar seviyor olursanız olun bir noktada ilişkinin, beraberinde de cinsel hayatınızın durağanlaşması oldukça muhtemel. Bu noktada kolay yolu seçip konfor alanınızdan çıkmaktan korkmak yerine cinsel hayatınızı renklendirmeyi deneyin. Oyuncaklar, rol yapma, mekan değişikliği ve farklı fantezilere açık olun ki cinsel hayatınız günlük sıkıcı bir rutine dönüşmesin.

4. Kendinizi tanıyın

Herkesin tahrik olma biçimi farklıdır. Bazı insanlar görsellerden, bazı insanlar sözcüklerden ve ses tonundan, bazıları kokulardan, bazı insanlar da okuduklarından tahrik olur. Bu kadar erotik romanı kim okuyor sanıyorsunuz? Kendinizi ve partnerinizi tanır, neden tahrik olduklarını bilirseniz bu sayede onları ilişki öncesinde heyecanlandırabilirsiniz. Bu da cinsel yaşamın kalitesini artırır.

5. Kıyastan uzak durun

Geçmişe mazi derler, partnerinizi sakın bundan önceki ilişkilerinizle kıyaslamayın. Ne kendi zihninizde, ne de sözlü olarak. Kendi zihninizde bunu yapmanız dikkatinizi dağıtırken sözlü yapmanız partnerinizi kırar.


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