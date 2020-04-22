Kaliteli bir cinsel hayat için bu tavsiyelere kulak verin! Orgazm taklidi...

Cinsel yaşantıda neyin işe yarayıp yaramadığı kişiden kişiye değişir, bir çift için için kurtarıcı olabilecek tavsiyeler, başka bir çiftte etki yaratmayabilir. Bu yüzden vereceğimiz önerileri dikkate alırken mutlaka ama mutlaka partnerinizi düşünerek hareket etmelisiniz. Cinsel yaşamın niteliği değişse de şu bir gerçek ki sağlıklı ve her iki tarafın da tatmin olduğu bir cinsel yaşam iki kişi için de çok önemlidir.
1. İletişim anahtardır!
Cinsellik bizim toplumumuzda tabu bir konuydu, bazılarımız için hala öyle. Bundan dolayı çiftler kendi aralarında bile bu konudan konuşmaktan kaçınabiliyorlar. Kaliteli bir cinsel yaşamın en önemli etmeni iletişimdir. Neyi sevip neyi sevmediğinizi, neyi denemek istediğinizi partnerinizle paylaşmalısınız ki birlikte bir orta yol bulabilin. Her ilişkide sorunlar, uyuşmazlıklar olabilir, önemli olan açık sözlülükle bu meselelerin üzerine gitmektir.
2. Orgazm taklidi yapmayın
Fizyolojik olarak erkeklerin böyle bir şansı yok bildiğiniz gibi... ancak kadınlar sık sık ilişkilerinde karşı tarafın üzülmemesi adına orgazm taklidi yapıyorlar. Birkaç dakikalık inleme, ardından karşı tarafa iltifat, iki tarafın birbirine sırt dönüp uyuması, kapanış... Hiç de heyecan verici bir cinsel hayat özeti gibi gelmiyor kulağa, değil mi?
Kadınların orgazma ulaşması erkeklerinkinden bir tık daha zor, daha çetrefilli olabilir, bunda yanlış bir şey yok. Hanımlar, cinsel hayatınızda doyuma ulaşmak sizin de hakkınız, partnerinizden bunu saklamayın, orgazm taklidi yapmayın. İlk önerimizi de dikkate alarak partnerinizle konuşun ki siz de ilişkiden gereken tatmini sağlayabilin.
3. Yeniliklere açık olun
Partnerinizi ne kadar seviyor olursanız olun bir noktada ilişkinin, beraberinde de cinsel hayatınızın durağanlaşması oldukça muhtemel. Bu noktada kolay yolu seçip konfor alanınızdan çıkmaktan korkmak yerine cinsel hayatınızı renklendirmeyi deneyin. Oyuncaklar, rol yapma, mekan değişikliği ve farklı fantezilere açık olun ki cinsel hayatınız günlük sıkıcı bir rutine dönüşmesin.
4. Kendinizi tanıyın
Herkesin tahrik olma biçimi farklıdır. Bazı insanlar görsellerden, bazı insanlar sözcüklerden ve ses tonundan, bazıları kokulardan, bazı insanlar da okuduklarından tahrik olur. Bu kadar erotik romanı kim okuyor sanıyorsunuz? Kendinizi ve partnerinizi tanır, neden tahrik olduklarını bilirseniz bu sayede onları ilişki öncesinde heyecanlandırabilirsiniz. Bu da cinsel yaşamın kalitesini artırır.
5. Kıyastan uzak durun
Geçmişe mazi derler, partnerinizi sakın bundan önceki ilişkilerinizle kıyaslamayın. Ne kendi zihninizde, ne de sözlü olarak. Kendi zihninizde bunu yapmanız dikkatinizi dağıtırken sözlü yapmanız partnerinizi kırar.
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