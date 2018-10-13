"Kalp-damar kaynaklı ölümlerin dörtte birinin sebebi pıhtı"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölümlerin dörtte birinin damarlarda oluşan pıhtılar nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında toplardamarda pıhtı oluşması olarak bilinen "derin ven trombozu"nun, vücudun herhangi bir bölgesinde ana toplardamarların pıhtıyla tıkanması olarak tanımlandığını söyledi.

Kan koyulaştığında ya da bir araya toplandığında kan pıhtılarının ortaya çıktığını belirten Akay, pıhtının akciğerlere giderek kan akımını engellemesi durumunda hayati riskin oluşabileceğine işaret etti. Akay, "Damarlardaki tıkanıklık akciğerlerde ve vücudun diğer organlarında hasara yol açıp ölüme neden olabiliyor." dedi.

Akay, hastalığın bacakta ya da bacaktaki toplardamar boyunca şişlik, bacaklarda ağrı ya da hassasiyet, kızarma ya da renk değişikliğiyle kendini gösterdiğini dile getirdi.

Pıhtının akciğere atması durumunda açıklanamayan nefes darlığı, göğüs ağrısı veya çarpıntı, anksiyete veya terleme, kanlı öksürük görülebildiğini anlatan Akay, uzun süre hareketsiz kalarak kan dolaşımın durağanlaştığı ya da kanı pıhtılaşmaya meyilli hastaların, damar duvarında hasar gelişenlerin, daha önce bu hastalığı geçirenlerin hayati risk taşıdığını söyledi.