HABER

Kalp hastalıklarından koruyan besinler

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

Kalp damar hastalıkları tedavisinde alınan besinler oldukça önem taşıyor. Uzmanlar, ideal kiloda olmanın yanı sıra tüketilen yiyeceklere de dikkat edilmesinin şart olduğunu söylüyor. Taze besinler ve zeytinyağının iyileştirici gücünün de büyük önem taşıdığı unutulmadan beslenilmesi hem kalp hastalıkları tedavisinde hem de kalp damar hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenlerin başında yer alıyor. İşte kalp hastalıklarından korunmak için bilinmesi gerekenler...

Kalp hastalıklarından koruyan besinler

Kalp damar hastalıklarından korunma ya da tedavi için uygulanacakların başında ideal kiloya sahip olmak yer alıyor. Bunun için ilk olarak yaşam tarzı değişikliğine giderek, hafif gıdalarla dengeli beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Dilek Çiçek, kalbi korumak için sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu.

EN SIK KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

Stres, hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı, diyabet, obezite, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi sebepler kalp hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olur. Günümüzde dünya nüfusunun %25’i kalp damar hastalıklarının etkisi altındadır. Dünya geneline oranla; ülkemizde kalp damar hastalıkları daha sık görülmekte ve tüm ölüm nedenlerinin %47,73’ ünü oluşturmaktadır.

TAZE BESİNLER VE ZEYTİNYAĞININ İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Kalp hastalıklarına yakalanmada genetik faktörlerin etkisi olsa dahi, hastalıktan korunmada yine beslenme önemli bir role sahiptir. Yani hastalığın ilerlemesinde ve yaşamsal riske aslında sağlıksız ve düzensiz beslenme sebep olabilir. Kalp, sağlıklı beslenme alışkanlığıyla hastalıklardan korunabilir. Bunun dışında kalp hastalığına yakalandıktan sonra yine sağlıklı beslenmeye dikkat edilir, düzenli kontroller aksatılmazsa hasta normal yaşantısına devam edebilir. Dünya genelinde en çok benimsenen doğru beslenme şekli, Akdeniz tipi beslenme alışkanlığıdır. Akdeniz tipi beslenme alışkanlığı; tahıl, kurubaklagil, taze sebze-meyve, balık, zeytinyağı bakımından zengindir. Et süt ve süt ürünleri tüketimi daha azdır. Akdeniz tipi beslenme tekli doyamamış yağ asidi, posa, kompleks karbonhidrat içeriği yüksek, doymuş yağ, kolesterol ve basit karbonhidrat içeriği düşüktür. Akdeniz beslenme programında her gün tüketilecek besinler tahıllar, sebze, meyve, kurubaklagiller, süt ve süt ürünleridir. Haftada bir iki kez balık, tavuk, yumurta önerilmektedir. Bu tip beslenmede kırmızı ete ayda bir iki kez yer verilmektedir. Yemeklerde zeytinyağı kullanımı tercih edilmelidir.

BU ÖNERİLERE DİKKAT EDİN KALP HASTALIKLARINDAN KORUNUN

Akdeniz tipi beslenme alışkanlıkları yaşam şekli haline getirilmeli.

Gün içerisinde 3 ana, 3-4 ara öğün şeklinde beslenilmeli.

Glisemik indeksi yüksek yani kan şekerimizde ani yükselmelere sebep olan poğaça, kurabiye, beyaz ekmek, çay şekeri gibi basit şekerler içeren, vücudun aslında ihtiyaç duymadığı besinlerden uzak durulmalı.

Kuyruk yağı, tavuğun deri kısmı, kırmızın etin yağlı kısmı tüketilmemeli, tereyağı ve sakatat miktarı kısıtlanmalı.

Bütün vücutta bulunan tüm hücrelerin suya ihtiyacı olduğu unutulmamalı; günlük 2-2,5 litre su tüketilmeli.

Yemek yeme süresi 15-20 dakikaya kadar uzatılmalı, besinler iyice çiğnenmeli.

Uyku saatlerine dikkat edilmeli, günlük 6 saatten az 8 saatten fazla uykudan kaçınılmalı.

Kızartma, kavurma gibi sağlıksız pişirme yöntemleri terk edilip fırın, ızgara, buğulama, haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli.

Alkol tüketimi en aza indirilmeli.

Tuz tüketimine dikkat edilmeli; günlük ihtiyacımız olan tuz miktarının 5 gram olduğu bunun da ekmekten ya da yemeklerdeki salçadan karşılandığı unutulmamalı.

Yiyeceklere olan bakış açısı değiştirilmeli, kişi canının ne istediğinden çok vücudunun ihtiyacı olan besinleri tercih etmeli.****

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
43 yaşında sonra tüp bebek tedavisinde başarı yüzde 5'e düşüyor!43 yaşında sonra tüp bebek tedavisinde başarı yüzde 5'e düşüyor!
Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajlarıBoyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalp hastalıkları yemek sağlık

En Çok Okunan Haberler

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Su damacanaları için korkutan uyarı

Su damacanaları için korkutan uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisinde yaş sınır var mıdır? Kaç yaşından sonra tüp bebek tedavisi başarısız olur?

43 yaşında sonra tüp bebek tedavisinde başarı yüzde 5'e düşüyor!

Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Kuvvet egzersizi nedir? Kuvvet egzersizi neden yapılır? Kuvvet egzersizi faydaları nelerdir?

Herkes sadece sporcular yapıyor sanıyor ama gerçek çok başkaymış!

Miyom nedir? Her miyom ameliyat gerektirir mi? Miyomlar ne zaman alınmalıdır?

Her dört kadından birinde görülüyor

Sağlığınızı çocukken yedikleriniz belirliyor!

Sağlığınızı çocukken yediklerini belirliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.