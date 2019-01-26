Kalp krizi riskini düşürmek için bunlardan uzak durun

Beslenmenizde bazı yiyeceklere yer vermeyerek kalp krizinden korunmanız mümkün! Kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığı neden olur. Koroner arterleri tıkayan madde, kolesterol birikintileridir. Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır. Sağlıksız bir yemek, karaciğerde yapılan ve parçalanan yüksek kolesterole yol açabilir. Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemek, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir. Beslenme düzeninizde bunları azaltmaya çalışmalısınız.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı:

• Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi

• Hamur işleri, börek, poğaça

• Sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler

• Margarin, palm yağı

• Hindistan cevizi, Hindistan cevizi kreması, hurma yağı

• Krema, süt, yoğurt, krem peynir gibi tam yağlı süt ürünleri

Birçok gıdanın üzerinde doymuş ve doymamış yağların bir listesi vardır. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri kesmeye, daha fazla doymamış yağ içeren yiyeceklerle değiştirmeye çalışın.

Enerjimizin üçte biri, bir kadın için günde yaklaşık 70 g. ve bir erkek için günde 90 g. yağdan gelmelidir. Ancak doymuş yağların bunun üçte birinden fazlasını içermemesi önerilir (kadınlar için 20 g. ve erkekler için 30 g.).



