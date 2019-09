Kalp sağlığı için düzenli spor

Ankara Şehir Hastanesi ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği tarafından Dünya Kalp Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, burada gerçekleştirdiği konuşmada, farklı açıdan konuşmak istediğini söyleyerek kalbin vücutta eşi ve benzeri olmadığını belirtti. Gülüm, kalbin,”beden ülkesinin sultanı” olarak tabir edildiğini vurgulayarak, “Bize akıp giden zamanı, gelip geçip ömrü, hem vuruşuyla hem atışıyla hatırlatan, iyice kulak verdiğin zaman fısıldayan hususiyeti var bu anlamda da bence eşsiz bir organ. Kalbimize şu toz duman dünya içerisinde kalbimize kulak verelim, onu ihmal etmeyelim. Her anlamda kalbi iyi olanlardan olalım” dedi.

Farkındalık oluşturmak teşhis kadar önemli

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, kalp damar hastalıklarının bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenlerinin başında yer aldığını vurgulayarak, “Bizim hekim olarak öncelikli görevimiz teşhis ve tedavi ancak bunun yanında hastalıkların önlenmesi, toplumda bir farkındalık oluşturulması en az teşhis ve tedavi kadar önemlidir. Böylesine özel günler de toplumsal farkındalığın arttığı günler oluyor. Geçen hafta bir ilkokulu ziyaret etti ve geleceğimiz öğrencilerine bir konferans düzenledik ve duygularını resmetmesini istedik. Bu seviyede o farkındalığı oluşturmak çok önemli” diye konuştu.

Kalp sağlığınız için düzenli spor yapın

Önlenebilecek etkenler ve önlenemeyecek etkenler olduğunu aktaran Özatik, “En başta yaşımızın ilerleyişini durduramayız, genetik yapımızı değiştiremeyiz. Ama bazı faktörler var ki en az yüzde 50 etkili. Sigara içmeyebiliriz, beslenmemize dikkat edebiliriz ve düzenli spor yapabiliriz. Hepimizin bir spor salonuna gitmesi elbette uygun olmayabilir. Ama yürümek, mümkün olduğunca merdiven kullanmak çok basit şekilde size günlük aktivite sağlar ve kalp sağlığı açısından korunma sağlar” şeklinde konuştu.

Rutin kontrolleri ihmal etmeyin

Kalp hastalıklarının genelde 40’lı yaşlardan sonra artmakta olduğunu söyleyen Özatik bazı faktörlere bağlı olarak daha genç yaşta hastalarla da karşılaşmaya başladıklarını kaydederek, “Özellikle 40’lı yaşlardan sonra belirli periyotlarla bir takım rutin kontrollerin yapılmasını öneriyoruz. Beslenme insanoğlunun en büyük keyiflerinden biri. Tam bir kısıtlama şeklinde değil ama dengeli beslenme elbette et de tüketeceğiz bir takım yağlara da vücudumuzun ihtiyacı var ama bunları sık aralıklarla tüketmeyeceğiz. Sık aralıklarla meyve, sebze, balık ve beyaz et ürünlerini tüketme yönünde dengeli beslenme sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel de yaptığı konuşmada, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğinin yerinin ayrı olduğunu belirterek, programda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.



