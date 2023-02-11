Kamera kayıttaydı! 'Ya Rabbi tövbe başımıza yıkılıyor' Ortaya çıkan o videoda bina yıkıldı ve...

Türkiye büyük bir felaketi yaşıyor! Herkes deprem bölgesinden gelen haberlere kilitlenmişken ortaya çıkan her detay bir kez daha yürekleri yakıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ancak 10 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkımlara yol açtı. Özellikle 2. depremin gerçekleştiği ana dair görüntüler de bir bir ortaya çıkıyor. Son olarak gelen bir görüntüde, deprem sırasında binanın yıkıldığı, ortalığın toz duman olduğu, 'Başımıza yıkılıyor' seslerinin duyulduğu ve görüntüleyen kişinin yıkılan binanın enkazında kaldığı görüldü. İşte çok feci olayın detayları...

"YA RABBİ TÖVDE, BAŞIMIZA YIKILIYOR"

Depremin etkilendiği Malatya'da ikinci depremin gerçekleşmesinin hemen ardından bir bina yıkıldı. Sarsıntı sırasında sürekli 'Ya Rabbi tövbe, ya Rabbi tövbe, başımıza yıkılıyor' diye o anları görüntüleyen kişi, bir süre sonra yıkılan binanın enkazında kaldı. Şahsın kısa süre sonra enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.

Görüntülerde ikinci depremle birlikte ortalığı toz bulutunun kapladığı, büyük bir panik yaşandığı ve ardından kaçan vatandaşların üzerine bir binanın yıkıldığı görülüyor. (İHA)