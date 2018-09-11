Kamerun'da ayrılıkçılar 3 polisi kaçırdı

Kamerun'un kuzeybatısındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki ayrılıkçıların karakol ve jandarma binalarına saldırarak 3 polisi kaçırdığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Oku kentindeki yaklaşık 50 kişilik ayrılıkçı grup, kentteki polis karakoluna ve askeri birliğe eş zamanlı saldırı düzenledi.

Polis karakolu ve askeri birliğin kapısına, ayrılıkçıların "Ambazonya" adını verdikleri devlete ait bayrakları asan saldırganlar, daha sonra karakolu, tugaydaki askeri bir aracı ve vali yardımcısının evini ateşe verdi.

Daha sonra saldırganlar, karakolda görev yapan 3 polisi kaçırdı.

- Seçim tehdidi

Kamerun'da 7 Ekim'de cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek.

Ambas Boys adlı ayrılıkçı grup, cuma günü sosyal medyada yayımladığı videoda, 16 Eylül'den itibaren Anglofon bölgesinin ülkedeki Frankofon (Fransızca konuşulan) bölgelerle bağlantısını keseceklerini açıklamıştı.

Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma ise ülkenin bütün bölgelerinde seçim düzenleneceğini, barış ve sükunetin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulamıştı.