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Kamerun'da ayrılıkçılar 3 polisi kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

Oku kentinde polis karakolu ile askeri birliğe eş zamanlı saldırı düzenleyen ayrılıkçılar 3 güvenlik görevlisini alıkoydu

Kamerun'un kuzeybatısındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki ayrılıkçıların karakol ve jandarma binalarına saldırarak 3 polisi kaçırdığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Oku kentindeki yaklaşık 50 kişilik ayrılıkçı grup, kentteki polis karakoluna ve askeri birliğe eş zamanlı saldırı düzenledi.

Polis karakolu ve askeri birliğin kapısına, ayrılıkçıların "Ambazonya" adını verdikleri devlete ait bayrakları asan saldırganlar, daha sonra karakolu, tugaydaki askeri bir aracı ve vali yardımcısının evini ateşe verdi.

Daha sonra saldırganlar, karakolda görev yapan 3 polisi kaçırdı.

- Seçim tehdidi

Kamerun'da 7 Ekim'de cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek.

Ambas Boys adlı ayrılıkçı grup, cuma günü sosyal medyada yayımladığı videoda, 16 Eylül'den itibaren Anglofon bölgesinin ülkedeki Frankofon (Fransızca konuşulan) bölgelerle bağlantısını keseceklerini açıklamıştı.

Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma ise ülkenin bütün bölgelerinde seçim düzenleneceğini, barış ve sükunetin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulamıştı.

- Anglofon krizi

Hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce insan hayatını kaybetti.

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Anglofon krizi ayrılıkçı kriz Kamerun seçim

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