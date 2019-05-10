Kamerun'da Cumhurbaşkanından Anglofon ayrılıkçılarla diyalog sinyali

Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın Anglofon krizinde ilk defa ayrılıkçılarla diyalog içine girmeyi kabul ettiği bildirildi.
Başbakan Joseph Dion Ngute, İngilizce konuşulan 2 bölgeden biri olan Kuzey-Batı'nın başkenti Bamenda'ya ziyaretinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Biya'nın Güney-Batı ve Kuzey-Batı bölgelerinde yaşanan krizi çözmek için Anglofon ayrılıkçılarla bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.
Krizin Ekim 2016'dan bu yana sürdüğünü hatırlatan Başbakan Ngute, Cumhurbaşkanının Kamerun'un toprak bütünlüğünü kesinlikle tartışmaya açmayacağını ancak krizin çözümü için ayrılıkçılarla müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu ifade etti.
Başbakan Ngute, Biya tarafından Kuzey-Batı bölgesine barış ve uzlaşma elçisi olarak gönderildiğini vurguladı.
- Silahsızlanma programı
Diğer yandan, hükümetin geçen yıl 1 Aralık'ta Anglofon bölgeler ile Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Uzak-Kuzey bölgesinde başlattığı silahsızlanma programına şu ana kadar toplam 165 kişinin katıldığı belirtildi.
Silahsızlanma, Tasfiye ve Topluma Yeniden Kazandırma Ulusal Komitesi Koordinatörü Fai Yengo Francis, yaptığı açıklamada, 56'sı Anglofon bölgelerden, 109'u Uzak-Kuzey bölgesinden toplam 165 militanın silah bıraktığını açıkladı.
- Anglofon krizi
Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.
Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.
Kriz Grubu'nun son raporuna göre, Anglofon krizinde bin 850 kişi yaşamını yitirdi. 530 bin kişi ülke içinde yerinden olurken, 35 bini komşu ülke Nijerya'ya kaçan onbinlerce kişi mülteci konumuna düştü.
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