Kamerun’da toprak kayması: 13 ölü

Afrika ülkesi Kamerun’da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kamerun’un batısındaki Bafoussam kentinde gece saatlerinde sağanak yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Olay yerine kurtarma ekipleri ve askerlerin sevk edildiği belirtildi.

Kamerun batı bölgesi valisi Awa Fonka Augustine bugün yaptığı açıklamada, 20 evin toprak altında kaldığını, enkaz altından 13 cansız bedenin çıkarıldığını ve onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

