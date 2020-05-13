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Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 01:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü gönderen vatandaşla görüştü.

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek katkı veren Mukadder Öksüz isimli vatandaşla telefonda görüştü.

Erdoğan, Twitter hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, desteklerinden ötürü Öksüz'e teşekkür etti.

"BUNUN KARŞILIĞINDA SİZİ TELEFONLA ARAMAYAYIM MI?"

Erdoğan telefon görüşmesinde, "Cumhurbaşkanına yüzük gönderiyorsun, mektup gönderiyorsun, bunun karşılığında sizi telefonla aramayayım mı? Hiç ağlamaya gerek yok. Sizin bu kadirşinaslığınızı bizim de unutmamız mümkün değil. Her şeyden önce Kahramanmaraş'ı biliriz. Edeleri biliriz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Öksüz'ün eşi ve çocukları hakkında bilgi alan Erdoğan, Öksüz ailesinden kendisine dua etmelerini istedi.

Öksüz yüzüğüyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben gönderdiği mektupta, "Bizler 15 Temmuz'da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de hastalık sebebiyle mağdur olan kardeşlerimizin yanında bir ve beraber olmalıyız. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var. Onu da çorbada benim de tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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